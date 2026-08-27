외국 항공사 14곳 기내 지도에 '일본해' 단독 표기

AI 핵심 요약beta
- 서경덕 교수는 27일 외국 항공사 14곳 기내 지도에서 동해가 일본해로만 표기됐다고 밝혔다.
- 에어캐나다·에어차이나 등 14곳에서 단독 표기가 확인됐다고 전했다.
- 서 교수는 항의 메일을 보내고 동해 명칭 홍보를 이어가겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서경덕 "해당 항공사에 항의 메일 보낼 것"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 외국 항공사 14곳의 기내 좌석 스크린 운항 정보 지도에서 동해가 '일본해'로 단독 표기된 것으로 확인됐다.
27일 서경덕 성신여대 교수는 "많은 누리꾼들이 항공기에서 직접 확인한 뒤 사진을 찍어 꾸준히 제보해 줬다"고 밝혔다.
제보 내용을 확인한 결과 에어캐나다와 에어차이나, 싱가포르항공, LOT폴란드항공, 타이항공, 가루다인도네시아항공 등 외국 항공사 14곳의 기내 지도에서 '일본해' 단독 표기가 확인됐다.
서 교수에 따르면 국제수로기구(IHO)는 1929년 세계 해역 명칭을 정리한 '해양과 바다의 경계'를 편찬하면서 해당 수역을 '일본해(Sea of Japan)'로 표기했다. 당시 한국은 일제강점기였기 때문에 명칭 결정 과정에 참여할 수 없었다.
서 교수는 "2000년 이상 불려온 '동해(East Sea)' 명칭을 되찾는 것은 해양 영토 주권을 지켜나가는 데 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.
이어 국제항공운송협회(IATA)의 전 세계 연간 항공기 탑승객 수가 약 50억명 수준이라고 언급하며 "수많은 외국인 탑승객에게 동해 명칭을 올바르게 알리는 것은 굉장히 중요한 일"이라고 강조했다.
서 교수는 일본해를 단독 표기한 외국 항공사들을 대상으로 항의 메일을 보낼 계획이다.
그는 "조만간 일본해 단독 표기를 한 외국 항공사에 항의 메일을 보낼 예정"이라며 "앞으로도 동해 명칭을 전 세계에 꾸준히 알려나가도록 하겠다"고 밝혔다.
taeyi427@newspim.com