부산시, 금융창업정책관에 이동엽 임용…중앙정부 협력 강화 기대

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 27일 금융위 이동엽 부이사관을 정책관에 임용했다.
- 이 정책관은 1년간 금융중심지·창업정책을 총괄한다.
- 시는 중앙부처 경험을 지역 금융산업 강화에 활용한다.
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정책관 경험 금융산업 발전 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 해운대 마린시티와 문현 금융단지로 상징되는 부산 금융 중심지에 중앙부처 출신 간부가 새로 합류한다. .
부산시는 금융위원회 소속 이동엽 부이사관을 금융창업정책관에 임용했다고 27일 밝혔다. 현 직위자의 파견 기간이 만료됨에 따라 금융위원회와 사전에 협의한 인사 교류 계획에 따라 후임자를 교체한 것이다.
이 금융창업정책관의 임기는 2026년 8월 27일부터 2027년 8월 26일까지 1년이다. 금융창업정책관은 3급 국장급으로, 금융 중심지 인프라 확충과 금융기술 관련 정책, 창업·벤처 지원 업무를 아우르는 시 금융정책 컨트롤타워 역할을 맡는다.
시는 금융위원회와의 계획 인사 교류를 통해 금융 분야 전문성을 보완하고 중앙정부와의 정책 협력 창구를 정례화해 왔다. 시는 이번에도 중앙 금융정책 라인의 실무·기획 경험을 현장 행정과 접목해 금융중심지 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다.
시는 금융위원회의 정책 설계 경험과 시가 쌓아온 지역 금융·창업 지원 경험을 연계해, 지역 금융산업과 스타트업 생태계를 동시에 강화하는 데 무게를 두고 있다. 금융 규제 개선, 혁신 금융서비스 도입, 투자 환경 조성 등 중앙 차원의 논의가 지역 현장과 곧바로 연결되는 구조를 구축한다는 계획이다.
신임 이 정책관은 1973년생으로 행정고시 44회로 공직에 입문했다. 금융위원회 금융산업국 보험과장, 금융혁신과장 등을 지내며 금융산업 제도와 혁신정책을 담당해 왔다. 연세대학교 행정학과를 졸업하고 미국 보스턴대학교에서 경영학 석사, 중앙대학교에서 경제학 박사 학위를 취득하는 등 금융·경제 분야 학력을 갖췄다.
시는 앞으로도 금융위원회와의 인사 교류를 이어가 금융정책 전문성을 강화하고 중앙정부와의 소통을 바탕으로 주요 금융 현안에 대응한다는 방침이다.
전재수 시장은 "금융창업정책관을 부산 금융산업과 창업정책을 총괄하는 핵심 자리"로 규정하며 "새 정책관이 중앙에서 쌓은 경험을 토대로 현장 의견을 정책에 반영하고 부산 금융산업 발전에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com