부산시, 청년 원격근무 지원사업 시행…수도권 일감과 연결

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 27일 부산 정주형 원격근무 지원사업 성과를 공유했다.
- 부산 거주 전문인력과 수도권·해외 기업을 연결해 일자리를 실험했다.
- 시는 일감 확대와 장기계약 연계로 사업을 고도화하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사업 개선 및 확대 방안 마련
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = "서울·해외 기업 일감 들고, 사람은 그대로 부산에 산다."
부산시가 '부산살이 원격근무'로 청년·전문인력이 수도권 안 가도 전국·전세계 일감을 따오는 새로운 일자리 실험에 나섰다.
시는 올해 처음 추진한 '부산 정주형 원격근무 지원사업'을 통해 지역에 거주하는 전문인력과 수도권·해외 기업을 연결하는 정주형 일자리 가능성을 확인했다고 27일 밝혔다.
이 사업은 부산 거주 전문인력에게 지역 밖 기업의 일감을 연계해 이주하지 않고도 일자리와 경력개발 기회를 얻도록 지원하는 방식이다.
시는 고용노동부 주관 '2025년 전국 지방정부 일자리대상' 광역대상 수상 인센티브 1억3000만원을 재원으로 사업을 시범 추진했다.
사업에는 개발·디자인·인공지능(AI) 분야 인력이 참여했다. 부산으로 이주한 디자이너가 지역에 거주하며 디자인 프로젝트를 수행했고 해외 근무 경력을 가진 인력은 부산 정착 후 미국 진출 스타트업과 외국계 기업 업무를 맡았다.
부산에서 개발사를 운영하는 참여자는 수도권 기업의 홈페이지, 커뮤니티, 자사몰 개발을 비롯해 AI 기술 적용과 시스템 구조 설계 업무까지 수행 영역을 넓혔다. 수도권 대학 재학생도 부산에 거주하면서 서울 소재 기업의 기획 및 AI 개발 프로젝트에 참여했다.
출산과 육아로 경력이 단절됐던 전문인력이 원격 프로젝트를 통해 업무에 복귀하는 사례도 나왔다. 시는 시간과 장소 제약으로 경제활동이 어려웠던 인력에게 선택지를 제시했다는 점에 의미를 뒀다.
시는 지난 21일 벡스코 제2전시장에서 '2026 부산 정주형 원격근무 사업 성과공유회·간담회'를 열어 참여자와 사업 관계자들의 의견을 들었다.
참석자들은 프로젝트 수를 늘리는 데 그치지 않고 참여자의 경력과 전문성에 맞는 일감을 안정적으로 확보해야 한다고 제안했다. 단발성 프로젝트를 후속 사업과 장기계약으로 연결하고 프로젝트 경험이 채용과 경력개발로 이어지도록 하는 방안도 논의됐다.
시는 참여기업과 참여자 의견, 시범사업 성과를 분석해 개선안을 마련할 계획이다. 지역 밖 기업 프로젝트 발굴을 확대하고 참여자 전문성을 반영한 매칭 체계를 고도화하는 방안 등을 검토한다.
김기환 디지털경제실장은 "부산에서도 역량을 발휘할 수 있는 일자리 기회가 마련돼야 지역 인재가 머물 수 있다"며 "부산에 살면서도 전국의 일자리와 연결될 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com