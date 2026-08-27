'메이저 사냥꾼' 켑카, 2027시즌 스크린 골프리그 TGL 합류

AI 핵심 요약beta
- 브룩스 켑카가 2027시즌 TGL 모터시티 GC에 합류했다.
- 메이저 5승 켑카는 디트로이트 연고 창단 첫 주자다.
- TGL은 모터시티 GC 가세로 7개 구단 체제로 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 메이저 대회 5승에 빛나는 '메이저 사냥꾼' 브룩스 켑카(미국)가 가상현실 골프리그 TGL 무대에 전격 합류한다.
켑카는 2027시즌부터 TGL의 첫 번째 확장 구단인 '모터시티 골프클럽'의 창단 첫 주자로 필드에 나선다. 미국 디트로이트를 연고로 하는 모터시티 골프클럽의 가세로 TGL은 기존 애틀랜타 드라이브, 주피터 링크스 등 6개 팀에서 7개 구단 체제로 외형을 확대하게 됐다.
켑카는 메이저 5승을 포함해 PGA 투어 통산 9승을 올린 대표적 '빅게임 헌터'다. 2017·2018년 US오픈 2연패를 달성한 데 이어 PGA 챔피언십을 3차례(2018·2019·2023년) 제패했다. 스트로크 플레이 방식의 PGA 챔피언십 3회 우승은 잭 니클라우스, 타이거 우즈에 이어 역대 세 번째 대기록이다.
켑카는 지난해 소파이센터를 직접 찾아 경기를 관람한 뒤 TGL 참가를 결심했다. 켑카는 "TGL 경기는 골프에 완전히 새로운 요소를 더했다"며 "소파이센터의 에너지와 빠른 경기 진행, 팀 분위기가 인상적이었고 나 역시 그 일원이 되고 싶었다"고 입성 소감을 밝혔다.
모터시티 골프클럽 구단주진도 기대감을 숨기지 않았다. 마이클 햄프 구단주는 "브룩스의 강인함과 우승 경력은 모터시티 골프클럽의 정체성에 완벽히 부합한다"며 "창단 로스터를 구성하는 데 이보다 강력한 출발점은 없을 것"이라고 평가했다.
초대 챔피언 애틀랜타 드라이브 GC, 2026시즌 우승팀 로스앤젤레스 GC에 이어 7번째 팀으로 진입하는 모터시티 골프클럽은 켑카를 중심으로 추가 선수 영입에 박차를 가할 예정이다.
psoq1337@newspim.com