[격투기] 박보현·송영재, 'UFC 데뷔 관문' ROAD TO UFC 시즌5 결승행 도전

AI 핵심 요약beta
- 박보현과 송영재가 28일 ROAD TO UFC 시즌5 준결승에 나선다.
- 박보현은 압두예바와 4강전, 송영재는 다기수렌과 결승행을 다툰다.
- 두 선수는 UFC 진출을 노리며, 대회는 tvN SPORTS와 TVING 중계다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 스트로급(52.2kg) 박보현(24)과 남자 페더급(65.8kg) 송영재(30)가 ROAD TO UFC 시즌5 준결승에서 UFC 진출을 향한 다음 관문에 도전한다.
두 선수는 오는 28일 중국 상하이 오리엔탈 스포츠 센터에서 열리는 'ROAD TO UFC 시즌5 준결승: 마허샤터 vs 플라워스'에 출전한다.
ROAD TO UFC는 아시아·태평양 지역 종합격투기(MMA) 유망주에게 UFC 진출 기회를 제공하는 토너먼트다.
제1경기에서는 여자 스트로급 박보현이 파리다 압두예바(키르기스스탄)와 4강전을 치른다. 제3경기에서는 남자 페더급 송영재가 차그나도르지 다기수렌(26·몽골)을 상대로 결승 진출을 노린다.
'스턴건' 김동현의 제자인 송영재는 통산 전적 10승 1무 1패를 기록 중이다. 지난 5월 중국 마카오 특별행정구에서 열린 8강전에서는 아오이 진(일본)을 2라운드 리어네이키드 초크(두 팔로 목을, 다리로 허리를 조르는 기술)로 제압하고 준결승에 올랐다.
박보현은 한국 여성 선수로는 네 번째 UFC 입성을 노린다. 박보현 ROAD TO UFC 8강전에서 둥화샹(중국)을 꺾고 준결승 무대에 올랐다.
이번 대회 메인 이벤트와 코메인 이벤트에서는 정식 UFC 경기도 열린다. 메인 이벤트에서는 마허샤터(중국)와 데리어스 플라워스(일본)가 라이트급 경기를 치른다. 코메인 이벤트에서는 이리자티 마이마이티장(중국)과 트레스턴 바인스(미국)가 미들급으로 맞붙는다.
한편 'ROAD TO UFC 시즌5 준결승'은 28일 오후 6시부터 tvN SPORTS와 TVING을 통해 생중계된다.
football1229@newspim.com