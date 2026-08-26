AI 핵심 요약beta
- 교육부가 26일 일반직·교육전문직 인사를 단행했다
- 부이사관·서기관·장학관 등 승진과 전보가 이뤄졌다
- 교육부와 산하기관, 시도교육청에 폭넓게 배치했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<일반직>
◇부이사관
▲교육부(애틀란타한국교육원 파견) 김새봄 ▲강원대학교 강릉캠퍼스 행정본부장 구영실
◇서기관
▲평생학습정책과장 민미홍 ▲학생건강정책과장 김주연 ▲교육부 최흥윤 ▲교육부 이상범 ▲교육부(국외훈련 파견) 강현 ▲기획조정실 임종일 ▲감사관실 이종환 ▲학교정책실 정민주 ▲교육부 양호석 ▲교육부(저출산고령사회위원회 파견) 조의정 ▲교육부(국외훈련 파견) 윤지효 ▲외교부 권지영 ▲외교부 장영희
◇행정사무관
▲고등평생정책실 김민수 ▲고등평생정책실 양종훈 ▲학교정책실 정예영 ▲인공지능인재지원국 박정은 ▲교육부 이은규 ▲교육부(국외훈련 파견) 이경민 ▲교육부(휴직) 강성화 ▲기획조정실 모덕신
◇행정서기보
▲교육부(휴직) 이유진
<교육전문직>
◇장학관
▲인공지능인재지원국 고현석 ▲국립특수교육원 강병호 ▲한국교원대학교 강전훈 ▲충청남도교육청 김선미 ▲정년퇴직 노선옥
◇교육연구관
▲인공지능인재지원국 류명한 ▲교육부(공주교육대학교 파견) 김혁연 ▲서울특별시교육청 이준호 ▲세종특별자치시교육청 한유화 ▲세종특별자치시교육청 김율리 ▲충청북도교육청 신일주 ▲기획조정실 장지훈 ▲고등평생정책실 길호진 ▲학생지원국 조수원 ▲국립특수교육원 김주홍 ▲중앙교육연수원 하세종 ▲대구광역시교육청 김선아
◇교육연구사
▲기획조정실 손범익 ▲감사관실 송현주 ▲운영지원과 유진곤 ▲고등평생정책실 서지영 ▲학교정책실 정재훈 ▲학교정책실 윤규민 ▲학교정책실 이주영 ▲학교정책실 문지은 ▲학교정책실 성지현 ▲학생지원국 김대권 ▲학생지원국 신영섭 ▲학생지원국 김서란 ▲학생지원국 현유진 ▲영유아정책국 이명주 ▲학생건강안전정책국 김진일 ▲인공지능인재지원국 시민우 ▲교육부(휴직) 조태호 ▲국사편찬위원회 신민규 ▲중앙교육연수원(휴직) 김소혜 ▲학교정책실 윤금준 ▲학술원사무국 진태훈 ▲중앙교육연수원 김한솔
◇교장
▲서울농학교 송영준 ▲정년퇴직 임갑필
◇교감
▲서울맹학교 민승환 ▲한국선진학교 이효성 ▲한국우진학교 안상권 ▲정년퇴직 최평임