남양주, 별내선 연장사업 예비타당성조사 대상사업 최종선정

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 별내선(서울지하철 8호선) 연장 광역철도 건설사업이 기획재정부가 추진하는 '2026년 제2차 예비타당성조사 대상사업'에 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

남양주시청 전경.[사진=남양주시]

시에 따르면 별내선 연장 광역철도 건설사업은 8호선 별내역과 진접선 4호선 별내별가람역을 연결하는 총연장 3.4km 규모의 사업으로 수도권 동북부 지역 대규모 개발에 따른 교통 수요 증가에 대응하고 광역교통망을 확충하기 위해 추진되고 있다.

사업이 완료되면 현재 단절된 별내역과 별내별가람역이 철도 노선으로 직접 연결되면서 남양주 동북부 지역의 철도 접근성이 크게 개선되고 8호선과 4호선·진접선 간 노선 연계성이 대폭 강화될 것으로 시는 기대하고 있다.

이번 제2차 예비타당성조사 대상사업 중 철도 분야에서는 별내선 연장사업이 유일하게 선정돼 의미를 더했다는 것이 시의 설명이다.

남양주시는 앞서 2024년 예비타당성조사에서 미통과 판정을 받은 뒤 사업 재추진을 위해 자체 재기획 용역을 실시하고 경제성(B/C)과 정책적 타당성을 보완하는 등 다각적인 보완 작업을 진행해 왔다.

시는 이번 선정으로 본격적인 사업 추진을 위한 첫 관문을 사실상 통과했다는 설명이다.

별내선 연장사업은 왕숙신도시 광역교통개선대책의 핵심 사업 가운데 하나로 왕숙신도시를 비롯한 남양주 일대 대규모 개발사업이 본격화함에 따라 증가하는 교통 수요에 선제적으로 대응하고 시민들의 광역교통 접근성을 높이기 위한 필수 사업으로 꾸준히 필요성이 제기돼 왔다.

최현덕 남양주시장은 취임 이전부터 시민들의 광역교통 불편 해소를 최우선 현안으로 삼고 기획예산처 장관, 대도시권광역교통위원회 위원장, 국토교통부 차관, 경기도지사 등 관계 기관을 상대로 별내선 연장사업의 필요성과 조속한 추진을 지속적으로 건의해 온 것으로 알려졌다.

최 시장은 "별내선 연장사업은 단순히 단절된 철도 구간을 연결하는 데 그치지 않고 남양주 동북부 시민들의 출퇴근 여건을 개선하고 지역 간 생활권을 이어주는 교통복지 사업"이라며 "그동안 지속적으로 건의해 온 사업이 예비타당성조사 대상에 선정돼 매우 뜻깊게 생각한다"고 말했다.

이어 "예비타당성조사 대상사업 선정은 끝이 아니라 본격적인 시작"이라며 "앞으로 예비타당성조사 과정에 적극 대응하고 관계기관과 긴밀히 협력해 최종 통과까지 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

한편 남양주시의 또 다른 주요 교통 현안인 와부~화도2 국지도 86호선 개량사업도 최근 제6차 일괄예비타당성조사를 통과했다.

와부~화도2 국지도 86호선 사업은 와부읍 월문리 중광마을삼거리에서 화도읍 차산리까지 총 5.2km 구간을 2차선 도로로 개량하고 910m 규모의 터널을 신설하는 사업이다. 총사업비 1748억 원이 투입되며 국비와 지방비를 재원으로 추진된다.

시는 별내선 연장사업 예비타당성조사에 적극 대응하는 동시에 와부~화도2 국지도 86호선 등 주요 광역·간선 교통사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 관계기관과의 협력을 강화해 나간다는 방침이다.

asj7376@newspim.com