부산시, 동남권 4대 산업성장엔진 선정…'초격차 제조 AI 산업 거점벨트' 조성

AI 핵심 요약beta
- 부산·울산·경남이 26일 동남권 성장엔진을 확정했다.
- 첨단 조선·해운 등 4개 분야를 공동 육성하기로 했다.
- 연내 육성계획을 세워 메가특구와 연계 추진한다.
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부울경 초광역경제동맹, 육성계획 연내 수립
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산·울산·경남의 제조업 기반을 잇는 초광역 산업전략이 정부 성장엔진으로 확정됐다. 부울경은 조선·해운과 우주항공방산 등 4개 분야를 중심으로 공동 육성에 나선다.
부산시는 동남권 권역별 성장엔진으로 첨단 조선·해운, 미래모빌리티 혁신제조, 우주항공·방산, 차세대 원전·에너지 등 4개 분야가 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.
부산·울산·경남은 지난해 하반기부터 각 지역의 산업 강점과 성장 가능성, 국가 전략산업과의 연계성 등을 검토해 성장엔진안을 공동 협의해 왔다.
정부와 협의를 거친 선정 결과는 이날 중앙지방협력회의에서 발표됐다.
부울경은 인구 754만 명, 지역내총생산 366조 원 규모의 경제권이다. 전국 제조업 생산의 약 20%를 차지하는 국내 대표 제조업 집적지로 꼽힌다.
조선, 자동차, 우주항공·방산, 원전·에너지 분야의 대기업과 협력업체, 대학·연구기관 등이 모여 있어 기존 제조기반에 인공지능(AI) 등 첨단기술을 접목할 여건을 갖췄다는 것이 시의 설명이다.
부산은 항만·물류 인프라와 중소·중견 제조 공급망, 정보통신기술 연구개발 역량을 기반으로 산업 고도화와 실증 지원 역할을 맡는다.
울산은 조선·자동차 대규모 생산시설과 소재·부품부터 완제품까지 이어지는 산업 구조를 활용해 제조 현장 중심의 기술 실증을 추진한다.
경남은 우주항공·방산 산업과 기계·금속·조선 등 제조기반을 토대로 정밀가공과 공정 혁신 분야를 강화할 계획이다.
올해 출범한 부울경초광역경제동맹추진본부는 연내 동남권 성장엔진 육성계획을 수립한다. 이후 앵커기업과 함께 산업생태계 조성, 인재 양성, 창업 촉진, 사업화 과제를 발굴할 방침이다.
부울경은 정부의 메가특구 지정과 재정·금융·세제·제도·인재·기술·인프라 지원정책을 연계해 대규모 초광역 사업을 추진할 계획이다.
ndh4000@newspim.com