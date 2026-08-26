현대차, 배터리 '팹리스' 택했다…설계 내재화·생산은 협력사에

내년 EREV에 자체 설계 고성능 셀 적용…출력 2배·충전시간 40% 개선

대규모 셀 공장 대신 기술 주도권 확보…로봇·미래 모빌리티로 확장

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 배터리 셀을 자체 설계하고 생산은 전문 협력사에 맡기는 '팹리스·파운드리' 방식을 추진한다. 대규모 배터리 공장을 직접 운영하기보다 셀의 성능과 원가, 안전성을 결정하는 설계 역량을 내재화해 완성차 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

현대차가 자체 개발한 첫 고성능 배터리 셀은 내년 상반기 출시하는 주행거리 연장형 전기차(EREV)에 탑재한다. 향후 자동차뿐 아니라 로봇과 차세대 모빌리티까지 자체 설계 배터리의 적용 범위를 넓힐 가능성도 열어뒀다.

김창환 현대차그룹 전동화에너지솔루션담당(부사장)이 '2026 CEO 인베스터 데이'에서 배터리 기술 현황에 대해 발표하고 있다. [사진=현대차그룹]

김창환 현대차 전동화에너지솔루션담당 부사장은 26일 서울 여의도 콘래드서울호텔에서 열린 '2026 CEO 인베스터 데이'에서 "EREV에 들어가는 배터리를 직접 설계하되 생산은 협력사를 통해 진행하는 팹리스·파운드리 모델을 추진하고 있다"고 밝혔다.

반도체 산업에서 팹리스는 제품 설계를 맡고 파운드리는 실제 생산을 담당한다. 현대차가 배터리 셀의 사양과 구조를 설계하면 배터리 업체가 이를 바탕으로 양산하는 구조다. 현대차가 기술 주도권을 확보하면서도 대규모 생산시설 투자 부담을 낮출 수 있는 방식이다.

김 부사장은 "현대차는 자동차와 모빌리티 솔루션을 제공하는 회사"라며 "배터리를 자체 생산해 별도의 배터리 사업을 하는 것이 목적은 아니다"고 설명했다.

다만 차량 상품성을 좌우하는 배터리 설계와 생산기술 역량은 지속해서 강화한다. 외부 배터리 업체의 제품을 단순 구매하는 데 그치지 않고 현대차가 요구하는 성능과 원가, 물량, 안전 기준을 직접 제시한다는 방침이다.

◆EREV 배터리 직접 설계…용량 줄이고 출력 높여

현대차가 자체 설계한 고성능 셀은 내년 상반기 현대차와 제네시스가 출시하는 EREV에 처음 적용한다. 기존 하이니켈 배터리보다 출력 성능을 2배 이상 높이고 충전시간은 40% 단축한 것이 특징이다.

EREV는 전기모터가 차량을 구동하고 엔진은 배터리를 충전하는 발전기 역할을 한다. 일반 전기차보다 적은 용량의 배터리로 긴 주행거리를 확보할 수 있지만, 작은 배터리가 높은 출력을 지속해서 감당해야 한다. 충전과 방전이 빈번한 만큼 내구성과 열관리 기술도 중요하다.

현대차는 EREV의 배터리 용량을 일반 전기차의 50% 미만으로 줄이면서도 동등한 수준의 성능과 전기차 주행감각을 구현할 계획이다. 내년 상반기 미국에 출시하는 싼타페 EREV와 제네시스 EREV SUV에는 한 번 충전과 주유로 1000㎞ 이상 주행할 수 있는 시스템을 적용한다.

보급형 전기차에는 원가와 주행거리의 균형을 맞춘 미드니켈 NCM 배터리를 탑재한다. 같은 부피의 리튬인산철(LFP) 배터리보다 에너지 용량이 약 30% 많아 차량 무게와 공간을 줄이면서도 주행거리를 확보할 수 있다.

배터리 안전과 내구성 기술도 함께 내재화한다. 현대차는 클라우드 기반 배터리관리시스템(BMS)을 고도화해 2028년까지 평균 배터리 수명을 20% 향상한다. 배터리 셀에서 발생한 고온의 열이 인접 셀로 번지는 것을 차단하는 '열전이 방지 기술'은 제네시스 GV90에 처음 적용한다.

김 부사장은 "차량의 성능과 원가 경쟁력을 확보하기 위해 필요한 역량은 다른 회사와 차별화해야 한다"며 "이를 위한 설계와 생산기술을 확보할 수 있도록 준비하고 있다"고 말했다.

chanw@newspim.com