<충남도 8월 31일자 인사>
◇ 3급 승진
▲충청광역연합 파견 이경성
◇ 4급 전보
▲문화정책과장 최상미 ▲통합돌봄복지과장 임은영
◇ 6급 승진
▲도지사비서실 정승호 ▲통합돌봄복지과 이수정 ▲농업기술원 김효정 ▲AI산업육성과 이도형 ▲AI산업육성과 박종곤 ▲보훈정책과 황대윤 ▲충청남도감사위원회 최다임 ▲건설본부 박성용 ▲해운항만과 김영건
◇ 7급 승진
▲보훈정책과 박진서 ▲장애인정책과 김희주 ▲충남도서관 유한석 ▲AI정보화담당관실 신형섭 ▲건설본부 정희진 ▲관광진흥과 조영은 ▲인사과 박지윤 ▲자치경찰협력과 배선영 ▲인사과 안진영 ▲인재개발원 이하림 ▲사회연대경제육성과 권보경 ▲산림자원연구소 원성준 ▲인재개발원 최종혁 ▲AI산업육성과 조윤지 ▲건설본부 소정원 ▲건설본부 권다희 ▲충남도립대학교 정한솔 ▲장애인정책과 신경훈 ▲어촌산업과 손혜림 ▲통합돌봄복지과 육주연 ▲건설본부 한상락 ▲건설본부 이기환 ▲인사과 박정민 ▲산림자원연구소 김종우
◇ 8급 승진
▲아동돌봄과 김진영 ▲성평등가족과 호지선 ▲투자통상과 권경민 ▲사회연대경제육성과 유채민 ▲산림자원연구소 김민진 ▲사회재난과 김정훈 ▲해운항만과 전주미
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