【韩股收盘】 KOSPI指数上涨0.97%收复6800点

纽斯频通讯社首尔8月26日电 韩国股市26日收盘涨跌不一。韩国综合股价指数（KOSPI）在三星集团旗下股票走强和机构资金流入带动下反弹，韩国创业板指数（KOSDAQ）则受近期上涨后获利回吐影响小幅下跌。

资料图：首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所消息，KOSPI当天较前一交易日上涨65.47点，涨幅为0.97%，收于6808.21点；KOSDAQ下跌0.28点，跌幅为0.03%，收于826.87点。

从资金流向看，KOSPI市场个人投资者和外国投资者分别净卖出2.3731万亿韩元和820亿韩元，机构投资者净买入8909亿韩元。

大市值股票方面，三星集团旗下部分股票表现强劲。三星电子上涨1.75%，收于每股26.15万韩元；SK海力士上涨0.60%，三星电子优先股上涨1.18%。三星物产上涨5.59%，三星生命上涨8.60%，三星生物制剂上涨0.88%，LG新能源上涨0.43%。

与此同时，三星电机下跌2.35%，现代汽车下跌3.09%，SK Square下跌0.19%。

大信证券研表示，继前一交易日后，26日三星电子和SK海力士相关其他法人出现大规模净买入，对指数形成支撑并改善投资者情绪。随着外国投资者净卖出规模缩小并出现部分买盘，KOSPI涨幅扩大。

当天首尔外汇市场美元兑韩元汇率较前一交易日下跌1.3韩元，收于1384.8韩元兑1美元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社