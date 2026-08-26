전북 미래산업 3대 성장축 확정…그린수소·로봇·농생명바이오

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이재명 대통령 주재 제10회 중앙지방협력회의서 발표

정부 5극 3특 전략 연계 차세대 생명·피지컬AI 제조 플랫폼 구축

재정·금융·세제 등 7대 지원 패키지 연계 기업투자·R&D 본격화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 그린수소, 첨단로봇, 농·생명바이오를 미래 산업을 이끌 3대 성장엔진으로 확정하고 국가 성장전략과 연계한 산업 생태계 구축에 속도를 낸다고 26일 밝혔다.

전북자치도는 이날 이재명 대통령 주재로 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 김정관 산업통상부 장관이 '3대 메가프로젝트 연계 권역별 성장엔진 육성방안'을 발표했으며 전북의 3대 성장엔진이 최종 확정됐다고 전했다.

이번에 확정된 성장엔진은 ▲그린수소 플랫폼▲첨단로봇 파운드리▲농·생명 바이오다. 정부의 5극 3특 국가균형성장 전략과 연계해 전북을 차세대 생명·피지컬AI 제조산업 플랫폼으로 육성하는 것이 핵심이다.

전북 3대 성장엔진[사진=전북자치도]2026.08.26 lbs0964@newspim.com

전북자치도는 이번 결정이 단순한 산업지원 대상 선정을 넘어 그동안 축적한 농·생명, 탄소소재, 재생에너지, 미래 모빌리티 등의 산업기반과 기업 투자역량을 국가 성장전략 차원에서 인정받았다는 데 의미가 있다고 설명했다.

그린수소 플랫폼은 새만금과 전북의 재생에너지를 활용해 수소 생산부터 저장, 운송, 활용까지 전주기 산업생태계를 구축하는 사업이다. 풍력·태양광 기자재, 수전해 시스템, 차세대 수소저장용기, 수소모빌리티 등을 집중 육성한다.

기업투자와 연계한 수소 생산기반을 마련해 재생에너지 산업을 발전 중심에서 그린수소 생산과 첨단산업으로 확장하는 것이 목표다.

첨단로봇 파운드리는 제조업의 고도화를 이끌 핵심 성장축이다. 현대자동차 등 앵커기업 투자와 상용차·특장차, 농·건설기계, 탄소소재·이차전지 등 기존 제조기반에 피지컬AI를 접목해 로봇 핵심부품, AI 자율공장, 실증·인증으로 이어지는 산업생태계를 조성한다.

이를 통해 전북 제조업을 생산 중심에서 AI와 로봇이 결합된 첨단 제조산업으로 전환하고 연구개발과 제조, 실증을 아우르는 국가 피지컬AI·로봇 거점으로 육성할 방침이다.

농·생명바이오는 전북의 농생명 산업에 AI·바이오·ICT를 접목해 고부가가치 산업으로 전환하는 전략이다. 푸드테크, 고기능 식의약 바이오소재, 바이오의약품, 방사성의약품 등을 육성하고 연구개발부터 비임상, 상용화까지 연결되는 전주기 산업생태계를 구축한다.

정부는 성장엔진과 연계해 재정, 금융, 세제, 제도, 기술, 인력, 인프라 등 7대 분야 지원 패키지를 제공할 계획이다. 전북자치도는 이를 바탕으로 기업투자, 대형 연구개발, 산업인프라 구축, 전문인력 양성으로 이어지는 핵심 프로젝트를 구체화할 예정이다.

특히 올 하반기까지 성장엔진별 기업 투자수요와 R&D, 인프라, 인력양성을 연계한 '산업별 성장엔진 육성계획'을 수립하고 새만금을 중심으로 로봇·수소 분야 메가특구 지정도 추진한다.

정부가 추진하는 '메가특구특별법'에 맞춰 기업투자를 가로막는 규제를 선제적으로 개선하는 방안도 추진할 계획이다.

lbs0964@newspim.com