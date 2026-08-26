전주 초고령사회 주거 해법 찾는다…지역맞춤형 은퇴자마을 '논의'

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 26일 초고령사회 대비 은퇴자마을 방안을 모색했다.
- 전주시정연구원과 한국주택학회가 관련 공동포럼을 열었다.
- 전문가들은 주거정책과 대학 연계, 지자체 역할을 논의했다.
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UBRC 모델·의료돌봄 연계 등 지속가능한 지역 주거모델 전문가 논의
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 초고령사회에 대비해 고령층의 주거와 의료·돌봄 서비스를 연계한 지역맞춤형 은퇴자마을 조성 방안을 모색하는 등 새로운 주거정책 마련에 나섰다고 26일 밝혔다.
(재)전주시정연구원과 (사)한국주택학회는 이날 전주소통협력센터 컨퍼런스룸에서 '초고령사회, 지역맞춤형 은퇴자마을 모델을 묻다'를 주제로 공동 포럼을 개최했다.
이번 포럼은 지난 3월 공포된 '은퇴자마을 조성 및 운영에 관한 특별법'에 발맞춰 초고령사회 대응과 지속가능한 지역사회를 위한 지역맞춤형 은퇴자마을 모델의 도입 가능성과 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다.
첫 번째 발표에서는 정연우 LH 토지주택연구원 연구위원이 '초고령사회의 새로운 주거모델, 은퇴자마을'을 주제로 초고령사회에 따른 주거 수요 변화와 은퇴자마을의 필요성, 선호도와 유형, 지불의향 금액 등을 분석하고 현실적인 조성 방안을 제시했다.
이어 고영호 건축공간연구원 고령친화정책연구센터장은 '초고령사회 대응을 위한 대학 연계형 은퇴자 공동체 모델과 과제'를 주제로 발표했다.
고 센터장은 대학이 보유한 의료·건강, 평생교육, 사회참여 등의 자원을 고령층과 연계하는 UBRC 모델을 소개하고 거주 위치와 서비스에 따른 선호도, 대학의 참여 수준 등을 검토했다. 이를 토대로 국내 적용 가능성과 정책적 과제, 발전 방향도 제시했다.
발제 이후에는 진창하 한국주택학회장을 좌장으로 송해근 전주대 평생학습지원센터장, 유선종 건국대 부동산학과 교수, 유승동 상명대 경제금융학부 교수, 윤혜영 전주시정연구위원, 이남숙 전주시의원, 임미화 전주대 부동산국토정보학과 교수, 장희순 강원대 부동산학과 교수 등이 참여해 지정토론과 자유토론을 이어갔다.
전문가들은 은퇴자마을의 주거정책적 의미와 지역사회 연계 방안, 대학 협력 모델, 지방자치단체의 역할 등을 놓고 다양한 의견을 제시했다.
lbs0964@newspim.com