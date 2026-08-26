전북 도로망 확충 '청신호'…국도·국지도 5개사업 예타 통과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전주 도도~군산 대야 등 39㎞ 구간 7516억 규모 사업 추진

국도 4개·국지도 1개 선정…산업물류축 개선·지역 접근성 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 주요 간선도로의 교통 여건 개선과 산업·물류 경쟁력 강화를 위한 대규모 도로사업 추진에 탄력을 받게 됐다고 26일 밝혔다.

전북자치도에 따르면 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄예비타당성조사에서 도내 5개 사업, 총사업비 7516억 원 규모의 사업이 통과했다.

선정된 사업은 ▲전주 도도~김제 공덕(국도21호)▲김제 공덕~군산 대야(국도21호)▲남원 인월~산내(국지도60호)▲완주 소양~진안 부귀(국도26호)▲무주 설천 심곡~두길(국도37호) 등이다. 국도 4개와 국지도 1개로 총연장은 39㎞다.

사업위치도[사진=전북자치도]2026.08.26 lbs0964@newspim.com

제6차 국도·국지도 건설계획은 2026년부터 2030년까지 국가 간선도로와 지역 주요 도로의 신설·확장·개량 방향을 담는 중장기 국가계획이다. 일괄예타는 계획 반영 대상 사업의 경제성, 정책성, 지역균형발전 등을 종합적으로 검토하는 절차다.

완주 소양~진안 부귀 국도26호 개량사업은 1036억 원을 투입해 2.4㎞ 구간을 4차로로 개량한다. 20년 이상 지역 숙원사업으로 협소한 도로 여건과 교통 불편을 개선할 것으로 기대된다.

전주 도도~김제 공덕과 김제 공덕~군산 대야 국도21호 확장사업에는 4530억 원이 투입된다. 전주 도도에서 군산 대야까지 20.4㎞ 구간을 6차로로 확장하는 사업이다.

해당 구간은 도내 국도 가운데 교통량이 가장 많은 곳으로 지속적인 교통수요 증가에 따른 병목과 정체가 발생해 도로 확장이 시급했다. 사업이 추진되면 교통용량 확대와 병목구간 해소를 통해 정체를 완화하고 물류 이동 여건을 개선할 수 있을 것으로 전망된다.

특히 전주~김제~군산~새만금을 잇는 핵심 산업·물류축으로 현대자동차 투자와 새만금 개발에 따른 물류 수요 증가에 대응하는 기반시설 확충이라는 점에서 의미가 크다.

남원 인월~산내 국지도60호선 개량사업은 924억 원을 들여 7.8㎞ 구간을 2차로로 개선한다. 지리산권 주요 도로의 시설 개선을 통해 주민과 관광객의 이동 편의 및 교통안전성을 높이고 관광 활성화와 지역 접근성 개선에 기여할 것으로 기대된다.

무주 설천 심곡~두길 국도37호선 개량사업은 1026억 원을 투입해 8.4㎞ 구간을 2차로로 개량한다. 무주 동부권의 교통 여건과 도로 안전성을 개선하고 주요 관광지와 지역 간 접근성을 높일 전망이다.

전북자치도는 통과한 5개 사업의 후속 절차가 차질 없이 진행되도록 정부와 협의를 이어가고 국가예산 확보에도 적극 대응할 계획이다.

또 비예타 사업 9개, 총사업비 3310억 원 규모에 대해서도 지역균형발전과 주민 안전, 산업·물류 경쟁력 등을 중심으로 필요성을 적극 설명해 제6차 국도·국지도 건설계획에 최대한 반영될 수 있도록 대응할 방침이다.

이번 성과를 위해 전북자치도는 지역 국회의원, 시·군, 전북연구원 등과 함께 사업별 교통 여건과 지역 특수성, 주민 편익, 산업·물류 기능 등을 구체화하며 정부에 사업 필요성을 지속적으로 건의해 왔다.

lbs0964@newspim.com