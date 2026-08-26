고흥군, 국도77호선 1257억 시설개량 일괄예타 통과

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 26일 도덕~도화 국도 77호선 개량사업이 일괄예타를 통과했다고 밝혔다.
- 이 사업은 13.7km 급커브·급경사 구간을 개선하며 국비 1257억 원이 투입된다.
- 군은 국가계획 최종 반영을 추진하며 고흥 국도 77호선 개량 확대를 노린다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군 도덕면~도화면을 연결하는 국도 77호선 시설개량사업이 일괄예비타당성조사를 통과하면서 국가계획 반영과 전액 국비 1257억 원 확보를 위한 기반을 마련했다.
고흥군은 '도덕~도화 국도 77호선 시설개량사업'이 제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030) 수립을 위한 일괄예비타당성조사를 최종 통과했다고 26일 밝혔다.
이번 사업은 도덕면과 도화면을 잇는 국도 77호선 13.7km 구간의 급커브와 급경사 등 불량 도로 선형을 개선하는 내용이다. 사업비 1257억원은 전액 국비로 투입될 예정이다.
군은 그동안 급커브·급경사 구간과 마을 통과 구간의 교통안전 문제, 주민 이동 불편, 고흥 서남부권 접근성 개선 필요성 등을 중앙부처와 관계기관에 지속 건의해 왔다.
일괄예타 통과에 따라 사업은 제2차 국가도로망 종합계획 수정계획과 제6차 국도·국지도 건설계획 반영을 위한 주요 절차를 통과했다. 국가계획 최종 반영을 위한 후속 절차는 남아 있다.
앞서 제5차 국도·국지도 건설계획에는 영남면 우천리~포두면 옥강리 14.0km 구간을 개량하는 '영남~포두 국도 77호선 시설개선사업'이 반영됐다. 총사업비 691억 원 규모로 2027년 공사 발주를 앞두고 있다.
도덕~도화 사업까지 최종 반영되면 고흥지역 국도 77호선 개량사업은 총연장 27.7km, 총사업비 1948억 원 규모로 추진된다.
공영민 고흥군수는 "일괄예타 통과에 협력한 관계기관과 지역 정치권에 감사를 표하고 후속 절차에 적극 대응해 국가계획 최종 반영을 이끌겠다"고 말했.
chadol999@newspim.com