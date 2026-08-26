인천지법에 "폭파하겠다"협박 메일…경찰 수사, 폭발물은 발견 안돼

AI 핵심 요약beta
- 인천지법에 26일 폭파 협박 메일이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.
- 경찰은 특공대 등 37명과 탐지견 3마리로 3시간 수색했다.
- 폭발물은 없었고, 다른 법원 협박과의 연관성도 수사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천지방법원을 폭파하겠다는 협박 메일이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.
26일 인천경찰청에 따르면 이날 오전 9시 17분쯤 인천지법 종합민원실 공용 메일로 "인천지법과 인근을 폭파하겠다"는 내용의 메일이 도착했다고 112로 신고됐다.
메일에는 '26일 오후 1시 34분부터 오후 7시 30분에 폭파하겠다'는 내용이 담겨 있었다.
신고를 받은 경찰은 인천시 미추홀구 인천지법에 특공대원 11명을 포함한 경찰관 37명과 탐지견 3마리를 투입해 3시간가량 수색을 벌였으나 폭발물은 발견되지 않았다.
법원은 경찰과 함께 보안 검색을 강화했으며 협박 메일로 인한 재판 차질은 없는 것으로 파악됐다.
경찰은 인천지법 뿐만 아니라 청주지법과 대전가정법원, 광주고법 등 다른 법원에도 유사한 협박 메일이 접수된 것으로 파악하고 동일범 소행 여부에 대해 수사를 하고 있다.
경찰은 공중협박 사건을 전담하는 서울경찰청 태스크포스(TF)에서 관련 사건을 수사하는 방안을 검토하는 한편 지역에서 법원과 협조해 자체 수사를 진행한다는 방침이다.
hjk01@newspim.com