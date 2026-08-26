안성시, 9월부터 하반기 구제역 일제접종 추진

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 9월 1일부터 14일까지 구제역 일제접종을 한다.
- 소·염소 9만5271두에 O+A형과 SAT1형을 동시 접종한다.
- 소규모 농가는 무상지원, 10월 31일까지 2차 접종해야 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 신종 구제역의 국내 유입을 차단하고 가축 전염병 발생을 선제적으로 예방하기 위해 오는 9월 1일부터 14일까지 '하반기 구제역 일제접종'을 실시한다.
26일 시에 따르면 이번 일제접종은 최근 중국, 몽골 등 주변국에서 지속해서 발생하고 있는 신종 구제역의 국내 유입 가능성에 대비하기 위해 마련됐다.
특히 시는 당초 서해안 지역 중심으로 예정됐던 신종 구제역(SAT1형) 백신 접종 대상에서 방역 위험시군으로 분류되어 지역 내 축산농가는 기존 상시 백신(O+A형 2가)과 신종 백신(SAT1형)을 동시에 접종하게 됐다.
접종 대상은 안성 지역 내 소 8만 9845두, 염소 5263두 등 우제류 총 1281개 농가 9만 5271두가 대상이다.
이에 따라 소·염소 62두 이하의 소규모 사육 농가에는 공수의사 등 10명과 염소 포획단 4명으로 구성된 접종지원반이 투입돼 백신 접종을 무상 지원한다.
하지만 62두를 초과하는 전업 농가는 자체적으로 자가 접종을 실시해야 하지만 수의사 지원을 받는 소규모 농가는 원활한 방역을 위해 접종 기간이 9월 30일까지 연장 운영된다.
아울러 이번에 도입되는 신종 SAT1형 백신은 1차 접종 후 4주 뒤인 10월 31일까지 반드시 2차 접종을 완료해야 하며 방역 관리 강화를 위해 오는 10월 31일까지 거래되는 소의 경우, SAT1형 2차 접종까지 최종 마친 개체에 한해서만 거래가 허용된다.
시 관계자는 "주변국에서 새로운 유형의 구제역이 끊이지 않아 국내 유입 가능성이 매우 높은 엄중한 상황"이라며 "접종 누락 개체가 발생하지 않도록 농가별로 철저히 관리해 주시고 농장 소독과 모임 자제 등 기본 방역수칙 준수 및 의심 증상 발견 시 즉시 신고를 당부한다"고 밝혔다.
lsg0025@newspim.com