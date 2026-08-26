평택시·교육지원청 업무협약 체결…오는 11월 '학생통학 순환버스' 개통

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 26일 교육지원청과 학생통학 순환버스 MOU를 체결했다
- 시는 원거리 통학 학생 불편 해소와 안전한 등하교 환경을 기대했다
- 순환버스는 노선 검토를 거쳐 11월부터 본격 운행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 원거리 통학으로 불편을 겪는 학생들의 등하교 여건을 개선하기 위해 학생통학 순환버스를 오는 11월부터 본격적으로 운영한다.
26일 시에 따르면 경기도평택교육지원청과 '평택시 학생통학 순환버스 운영 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 세부 준비 절차에 들어갔다.
앞서 평택 지역 일부 고등학생들은 거주지와 학교 간 거리가 멀거나 대중교통 노선이 미비해 등하교에 큰 불편을 겪어왔다.
특히 통학 시간대 대중교통 이용이 제한적인 지역의 학생들은 여러 차례 버스를 갈아타거나 학부모의 차량을 이용해 학교에 갈 수 있어 통학버스 도입을 요구하는 목소리가 높았다.
시는 이번 학생통학 순환버스 도입을 통해 원거리 통학 학생들의 이동 시간을 단축하고 교통 불편을 해소하는 것은 물론, 더욱 안전한 통학 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
최원용 평택시장은 "통학은 학생들이 매일 마주하는 가장 기본적인 생활 문제인 만큼 실질적인 불편 해소가 필요하다"며 "학생통학 순환버스가 학생들에게는 편리한 등굣길을 제공하고, 학부모들에게는 통학 부담을 덜어주는 실질적인 지원 정책이 될 수 있도록 교육지원청과 적극적으로 협력하겠다"고 말했다.
시는 앞으로 교육지원청과 함께 구체적인 운행 노선과 세부 운영 방안 등을 면밀히 검토하고 조율해 오는 11월부터 순환버스를 본격적으로 운행한다는 계획이다.
krg0404@newspim.com