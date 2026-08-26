평택해경, 4m 아래로 추락한 40대 구조

AI 핵심 요약beta
- 평택해경이 지난 25일 밤 당진 도비도항 인근서 추락한 40대 남성을 구조했다
- A씨는 4m 아래 갯벌로 떨어져 허리와 왼팔 통증을 호소했다
- 해경은 간조 뒤 물이 차 고립 위험이 크다며 야간 이동 자제를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 지난 25일 밤 충남 당진시 도비도항 인근 슬립웨이에서 미끄러져 4m 아래 갯벌로 추락한 40대 남성이 구조됐다.
해경에 따르면 전날 오후 11시 4분께 도비도항 슬립웨이 인근에서 A씨(40대·남)가 추락했다는 신고가 접수됐다.
이에 해경은 대산파출소 구조인력을 투입해 약 10분 만인 오후 11시 14분께 현장에 도착해 당진소방서 구조요원들과 함께 A씨를 구조했다.
구조 당시 A씨는 허리와 왼쪽 팔에 심한 통증을 호소해 경추보호대를 착용시킨 뒤 병원으로 이송시켰다.
특히 사고 당시 현장은 간조가 지나 바닷물이 다시 들어오는 시간대로 구조가 지연될 경우 환자가 고립되어 물에 잠기는 등 추가적인 인명사고로 이어질 수 있는 긴박한 상황이었던 것으로 알려졌다.
안병산 평택해양경찰서 대산파출소장은 "해안가, 갯바위, 슬립웨이 등은 이끼와 해조류 등으로 인해 미끄러짐이나 추락사고 위험이 매우 높다"며 "특히 간조 이후 물이 차오르는 시간에는 갯벌 고립 위험이 높아 야간에는 무리한 이동을 삼가야 한다"고 말했다.
krg0404@newspim.com