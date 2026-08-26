청주시의회 도시건설위, 자율주행 기술 현장 찾아 미래 교통정책 모색

AI 핵심 요약beta
- 청주시의회 도시건설위가 26일 코엑스 전시회를 찾았다.
- 자율주행·AI·정밀지도 등 미래교통 기술을 살폈다.
- 청주시 ITS 기본계획에 맞춰 정책대안을 검토했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시의회 도시건설위원회 소속 의원들이 자율주행과 미래 모빌리티 기술 현장을 찾아 청주시 교통정책에 적용할 방안을 모색했다. 이들은 26일 서울 코엑스에서 열린 '2026 자율주행모빌리티산업전'을 방문했다.
위원들은 전시회에서 자율주행 핵심기술과 인공지능(AI) 기반 소프트웨어, 정밀지도, 모빌리티 서비스, 무인·물류로봇, 스마트 교통인프라 등 미래 교통 분야의 기술과 실제 적용 사례를 살펴봤다.
이번 현장 방문은 청주시가 지난 7월 수립한 '지능형교통체계(ITS) 기본계획(2026~2035)'과도 연계된다.
청주시는 2026~2028년 교통안전과 생활밀착형 서비스를 우선 확대하고 2029~2035년에는 자율주행 대중교통과 차세대 지능형교통체계(C-ITS), 도심항공교통(UAM) 등 미래 교통체계 구축을 단계적으로 추진할 계획이다.
신민수 위원장은 "자율주행과 미래 모빌리티는 도시 교통체계와 시민의 일상을 바꾸는 중요한 분야"라며 "현장에서 확인한 기술과 사례를 의정활동에 적극 활용해 청주시 여건에 맞는 미래 교통정책을 마련하겠다"고 말했다.
도시건설위원회는 이번 견학에서 확인한 기술과 사례를 바탕으로 청주시 관련 사업을 점검하고 시민 이동 편의와 교통안전 향상을 위한 정책 대안을 지속적으로 검토할 예정이다.
baek3413@newspim.com