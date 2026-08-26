김신웅 대전시의원 "AX는 생존 스펙...청년 창업 지원 확대해야"

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회는 26일 청년 창업 AX 전략 토론회를 열었다.
- 청년 창업기업 맞춤형 AI 지원과 업종 특화 방안이 제시됐다.
- 청년·시니어 연계 멘토링 등 실질 지원 필요성이 강조됐다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회에서 청년 창업기업의 인공지능 전환(AX)을 지원하기 위한 기업별 맞춤형·업종 특화 지원과 청년·시니어 연계 멘토링 등 다양한 방안이 제시됐다.
시의회는 26일 시의회 소통실에서 '청년 창업이 살아나는 대전형 AX 전략 토론회'를 열었다고 밝혔다.
이번 토론회는 전국적으로 확산하는 인공지능(AI) 전환 흐름 속에서 대전 청년 창업기업의 경쟁력을 점검하고 기업별 AI 활용 격차를 줄이기 위한 지원 방안을 찾기 위해 마련됐다.
김신웅 의원(더불어민주당)이 좌장을 맡은 토론회는 학계와 청년 창업가, 유관기관 관계자 등이 참석해 현장의 애로사항과 정책 개선 방향을 논의했다.
최진욱 한남대 교수는 '대전 청년창업의 AX 현황과 과제', 김형철 KAIST 교수는 '청년창업기업을 위한 AX 전환 실행모델'을 주제로 각각 발표했다.
토론에서는 AI 도입이 필요한 기업과 AI 기술을 생산하는 기업을 구분한 지원책이 필요하다는 의견이 제시됐다. 기업별로 AI를 적용할 영역을 찾고 실제 업무 시스템으로 구축하는 과정의 어려움과 업종별 특화 지원 부족 문제도 주요 과제로 거론됐다.
참석자들은 창업기업의 상황에 맞춘 맞춤형 AX 지원과 함께 반복 업무를 줄이고 생산성 향상으로 이어질 수 있는 실질적인 지원체계가 필요하다는 데 의견을 모았다. 기술 역량을 갖춘 청년과 창업 경험이 풍부한 시니어를 연결하는 멘토링 체계 구축 필요성도 제안됐다.
김신웅 의원은 "AX는 창업의 단순한 선택지가 아니라 시장에서 생존하기 위한 기본 스펙이 된 만큼 생성형 AI와 데이터 기반 솔루션을 결합하지 않고서는 치열해진 경쟁 환경에서 살아남기 어렵다"며 "청년들이 창업하기 좋은 도시, 청년들이 도약할 수 있는 도시를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com