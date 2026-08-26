울산시, '가을 울산철새여행버스' 운행…지질·역사 탐조 기행

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 다음달 2일부터 철새여행버스를 운행했다.
- 지질·역사 탐조 기행으로 공룡발자국과 신라 제방 등을 둘러봤다.
- 매주 수~일요일 하루 두 차례 무료 운영하며 12명씩 탑승했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = "가을철새를 따라 1억 년 전 공룡의 흔적과 신라시대 제방, 독립운동가의 발자취를 찾아보자."
울산시는 다음달 2일부터 10월 31일까지 '2026 가을 울산철새여행버스'를 운행한다고 26일 밝혔다.
태화강생태관광협의회가 주관하는 이번 프로그램은 '지질·역사 탐조 기행'을 주제로 마련됐다. 자연환경해설사 2명이 탑승해 철새와 방문지의 생태·역사적 의미를 안내한다.
버스는 매주 수요일부터 일요일까지 하루 두 차례 운행한다. 출발 시간은 오전 9시 30분과 오후 1시 30분이며, 태화강국가정원 제1부설주차장에서 출발해 약 3시간 동안 진행된다.
요일별로 탐조 지점과 방문 유적을 달리 구성했다. 목요일에는 태화연에서 물새를 관찰한 뒤 유곡동 공룡발자국공원과 약사동제방유적전시관을 찾는다. 공룡발자국공원은 백악기 공룡 발자국 화석이 남아 있는 곳이다.
약사동제방유적전시관에서는 나뭇가지와 조개껍질 등을 넣어 축조한 신라시대 제방 단면을 볼 수 있다.
토요일에는 명촌교와 태화강전망대, 삼호철새공원, 삼호섬을 잇는 태화강 하구 구간을 둘러본다. 일요일에는 북구 동천 시례잠수교와 신상안교에서 탐조한 뒤 대한광복회 총사령을 지낸 고헌 박상진 의사 생가를 방문한다.
수요일에는 굴화수질개선사업소와 선바위교, 망성교 등 태화강 중류 숲 구간을, 금요일에는 선암호수공원과 두현저수지 일대를 각각 찾는다. 회당 참가 인원은 12명이다. 안전벨트 착용이 가능한 연령이면 누구나 무료로 신청할 수 있으나, 개인상해보험은 참가자가 별도로 가입해야 한다.
신청은 태화강생태관광협의회 누리집에서 받는다. 기상 악화나 방문지 여건에 따라 운행 노선은 바뀔 수 있다. 유치원과 어린이집 등 단체는 이동 거리와 탑승 장소 등을 고려해 별도 노선을 협의할 수 있다.
울산철새여행버스는 올해 1월부터 7월 말까지 250회 운행돼 1512명이 이용했다.
psj9449@newspim.com