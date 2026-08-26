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부산시의회 국민의힘, "통합 LCC 본사 반드시 부산 유치…시민 염원"

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  • 부산시의회 국민의힘 의원들이 26일 통합 LCC 본사 부산 유치를 촉구했다.
  • 박종철 원내대표는 에어부산 소멸 우려와 지역균형발전을 내세웠다.
  • 통합 LCC 본사 부산 설치가 가덕도신공항 활성화에 필요하다고 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"국제 노선 개척 거점항공사 필요"
"해양수도권 완성, 균형발전 발판"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 국민의힘 소속 의원들이 부산에 통합 LCC 본사를 유치해야 한다고 한 목소리를 냈다.

부산시의회 박종철 국민의힘 원내대표는 26일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "국가균형발전을 위해 통합 LCC 본사는 반드시 부산에 설치돼야 한다"고 밝혔다.

이날 박종철 원내대표를 비롯해 이용운, 조상진, 최종원, 서경태 시의원이 함께 했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 국민의힘 소속 의원들이 26일 오후 2시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 통합 LCC 본사를 부산에 유치할 것을 촉구하고 있다. (왼쪽부터 최종원, 이용운, 박종철, 조상진, 서경태 부산시의원) 2026.08.26

박 원내대표는 "지역거점 항공사 에어부산 존치를 염원해온 부산시민의 호소는 끝내 외면 당하고 말았다"며 "대한항공과 아시아나항공 통합의 후속조치로 진에어와 에어부산, 에어서울이 합병계약을 체결함에 따라 에어부산의 이름도 역사 속으로 사라질 위기에 놓였다"고 날을 세웠다.

그러면서 "에어부산은 부산을 모항으로 세계의 하늘을 누비는 항공사를 만들어보자는 부산의 꿈이 탄생시킨 부산의 기업"이라며 "그런 에어부산의 소멸을 바라봐야 하는 부산 시민의 심정은 참담할 수 밖에 없다"고 직격했다.

가덕도신공항의 성공적인 개항을 위해서는 새로운 거점항공사의 중요성을 강조했다. 그는 "공항은 활주로와 터미널만 있다고 개항할 수 있는 것이 아니다"라며 "안정적인 노선 확보·운영하고 새로운 국제 노선을 개척할 거점항공사가 반드시 필요하다"고 역설했다.

그는 또 "정부와 산업은행은 대한항공·아시아나 항공 통합 논의 당시 LCC 3사를 하나로 모아 '지방공항을 기반으로 한 세컨드 허브' 구축 방안을 제시한 바 있다"면서 "국토부 담당자는 부산을 유력하게 거론하기까지 했다. 산업은행은 당시의 약속과 정책적 구상에 대해 책임있는 답변을 내놓아야 한다"고 목소리를 높였다.

박 원내대표는 "통합 LCC 본사가 부산에 유치할 경우 가덕도신고항 활성화, 국가 물류 경쟁력 강화, 해양수도권 완성, 국가균형발전의 발판이 될 것"이라고 주장했다.

이어 "국토부와 산업은행은 민간의 자율 결정이라는 논리 뒤에 숨어서는 안된다. 정부와 국책은행이 주도한 항공산업 재편에 따른 책임과 정면으로 마주해야 마땅하다"며 "부산시의회 국민의힘 소속 의원 일동은 통합 LCC 본사 부산 설치를 강력히 촉구한다"고 말했다.

박 원내대표는 이날 ▲정부·산업은행, 통합 LCC 본사 부산 설치▲대한항공, LCC 본사 부산 설치 결단 촉구▲부산 정치권 힘을 보아 통합 LCC 본사 부산 유치 관찰 등을 제안했다.

ndh4000@newspim.com

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