부산 금정구, 청년친화헌정대상 2년 연속 종합 대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 부산 금정구가 26일 청년친화헌정대상 종합 대상을 받았다
- 금정구는 2년 연속 종합 대상로 청년친화도시 위상을 굳혔다
- 청년 거버넌스·창업·고립청년 지원 정책을 높이 평가받았다
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[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산 금정구가 청년 정책을 둘러싼 경쟁이 치열해지는 가운데 청년친화도시 이미지를 굳히고 있다.
금정구는 국회사무처 소관 사단법인 청년과미래 주관 '2026 제9회 청년친화헌정대상'에서 기초자치단체 부문 2년 연속 종합 대상을 수상했다고 26일 밝혔다.
금정구는 2020년 첫 수상 이후 올해까지 7년 연속 청년친화헌정대상을 받았으며 지난해 제8회에 이어 이번에도 최고 상격인 종합 대상을 거머쥐며 청년친화도시 위상을 다시 확인했다.
청년친화헌정대상은 청년을 위한 정책과 입법, 소통을 통해 청년의 삶의 질 향상에 기여한 지방자치단체를 격려하고 우수 사례를 확산하기 위해 제정된 상으로, 청년친화지수 측정과 심사를 거쳐 우수 지자체를 선정한다.
금정구는 청년의 다양한 수요를 정책에 반영하고 일자리·생활·관계망 등 삶 전반을 지원하는 청년정책을 지속 추진해 온 점에서 높은 평가를 받았다.
주요 사업으로는 청년의 의견을 구정 운영에 반영하는 청년 거버넌스 운영, 지역 대학과 연계한 금정 유니스타트업 부스터 창업지원 사업, 사회적 고립청년 발굴·지원 사업, 지역 정착을 돕는 금정 청년 러스틱라이프 프로젝트, 청년의 금융·소비 이해를 돕는 금정 청년 영수증 학교 운영 등이 있다.
윤일현 구청장은 "7년 연속 수상과 2년 연속 종합 대상은 청년들의 목소리에 귀를 기울이고 현장 중심 청년정책을 꾸준히 펼쳐 온 결과"라고 평가하며 "앞으로도 청년이 꿈을 펼치고 지역에 안정적으로 정착할 수 있는 청년친화도시 금정을 만드는 데 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com