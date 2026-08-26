진보당 경남도당 "한화오션 협력사 노동자 사망…폭염 시 작업중지권 실질화해야"

AI 핵심 요약beta
- 진보당 경남도당이 26일 한화오션 거제사업장 사고를 계기로 폭염 작업중지권 실질화를 촉구했다.
- 협력사 노동자가 어지럼증 뒤 병원 이송됐으나 숨졌고, 현장 체감온도는 34.19도까지 올랐다.
- 경남도당은 고용노동부 조사와 경남형 기후재난수당 도입도 요구했다.
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[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 진보당 경남도당이 한화오션 거제사업장에서 폭염 속에 발생한 협력사 노동자 사망 사고를 계기로 폭염 시 작업중지권 실질화를 촉구했다.
경남도당은 26일 논평을 내고 "한화오션 거제사업장에서 일하던 협력사 노동자가 어지럼증을 호소해 병원으로 이송됐으나 숨졌다"며 "폭염 시 작업중지권을 실질화해야 한다"고 밝혔다.
사고는 전날 한화오션 거제사업장에서 발생했다. 당시 거제를 포함한 경남 전역에는 폭염이 이어졌고 고인이 일하던 현장의 체감온도는 노동조합이 측정한 결과 34.19도까지 올라갔다는 것이다.
경남도당은 "온열질환에 따른 사망 가능성이 있는 만큼 고용노동부가 즉각 조사에 나서야 한다"면서 "온열질환 예방을 위한 산업안전보건수칙이 현장에서 지켜졌는지 확인해야 한다"고 요구했다.
그러면서 "원청인 한화오션이 협력사 노동자를 포함한 전체 노동자의 안전을 위해 필요한 조처를 했는지도 조사 대상에 포함해야 한다"고 덧붙였다.
이어 "폭염을 일시적 기상이변이 아닌 노동자의 생명과 건강을 위협하는 기후재난"이라고 규정하며 "위험한 기상 상황에서는 노동자가 소득 감소 우려 없이 작업을 멈추고 쉴 수 있어야 한다"고 날을 세웠다.
경남도에는 폭염특보 발령이나 일정 수준 이상의 체감온도 도달 때 '경남형 기후재난수당'을 도입할 것을 제안했다.
경남도당은 "조선소 하청노동자와 건설노동자, 이동노동자 등 폭염 취약 노동자가 기후재난으로 일을 멈출 경우 임금을 보전할 수 있는 지방정부 차원의 제도 마련이 필요하다"고 목소리를 높였다.
news2349@newspim.com