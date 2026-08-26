경남도, 전국 최다 대한민국명장 3명 선정…기술력 입증

AI 핵심 요약beta
- 경남이 26일 대한민국명장 3명을 배출했다.
- 김용경·김천국·강태구 명장이 최종 선정됐다.
- 도는 숙련기술인 예우와 지원을 강화하겠다고 했다.
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대통령 명의 증서·장려금 등 예우
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남이 올해 대한민국명장 전국 최다 배출 지역에 이름을 올렸다. 도내 숙련기술인 3명이 최종 선정되며 기계·조선 현장의 기술력을 다시 입증했다.
경남도는 2026년도 대한민국명장 선정 결과 도내 숙련기술인 3명이 최종 선정됐다고 26일 밝혔다. 고용노동부와 한국산업인력공단은 최근 전국 10명의 대한민국명장을 발표했으며 이 가운데 3명이 경남 출신이다.
대한민국명장은 숙련기술장려법에 따라 산업현장에서 15년 이상 종사하며 숙련기술 발전과 기술인 지위 향상에 기여한 사람에게 주어진다. 선정자에게는 대통령 명의의 증서와 휘장, 명장패가 수여되고 일시장려금 등 예우가 제공된다.
올해 경남에서는 절삭가공 직종의 김용경 명장, 재료시험 직종의 김천국 명장, 판금·제관 직종의 강태구 명장이 선정됐다.
김용경 명장은 두산에너빌리티에서 38년간 근무하며 원자력 기기와 가스터빈 제작 과정에서 쌓은 경험을 바탕으로 특허 출원과 공정 표준화에 기여했다.
김천국 명장은 28년 이상 금속재료시험 분야에서 일하며 대형 가스터빈 국산화와 3D 프린팅 공정, 소형모듈원자로 수주를 위한 시험방법 표준화에 힘을 보탰다.
강태구 명장은 삼성중공업에서 31년간 특수선과 조선·해양 분야에 종사하며 생산성 향상과 품질, 공정 개선에 기여했다.
이번에 선정된 3명은 모두 경상남도명장 출신이다. 도는 지역 산업현장의 우수 숙련기술인을 발굴하고 기술 전수와 장려를 위해 경상남도명장 제도를 운영하고 있다.
김인수 경제통상국장은 "전국 최다 대한민국명장 배출은 경남 산업현장에서 기술을 갈고닦아 온 숙련기술인들의 결실"이라며 "앞으로도 예우와 지원을 강화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com