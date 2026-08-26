익산시 '소통민원 열린시장실' 운영…현장 중심 책임소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 9월부터 소통민원 열린시장실을 본격 운영한다.
- 시민과 시장이 직접 만나 생활민원과 현안을 논의한다.
- 면담 뒤 7일 이내 처리 결과를 안내하기로 했다.
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현장 방문·7일 내 처리결과 회신…1층 소통민원실서 시민과 직접 소통
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 시민 목소리를 시정에 반영하고 생활민원을 신속하게 해결하기 위해 '소통민원 열린시장실'을 9월부터 본격 운영한다고 26일 밝혔다.
민선 9기 핵심 소통 정책인 열린시장실은 시민과 시장이 직접 만나 생활 불편과 지역 현안을 논의하고 현장 확인이 필요한 사안은 시장이 직접 방문해 해결 방안을 모색하는 현장 중심 소통 창구다.
시민이 시 누리집 '시장과의 만남'이나 소통민원실을 통해 사전 신청하면 관련 부서가 법적 기준과 실행 가능성을 검토한다. 면담에는 담당 부서장이 함께 참석해 처리 방향과 대안을 설명한다.
면담 이후에는 단순 상담에 그치지 않고 부서별 검토를 거쳐 7일 이내 처리 결과를 민원인에게 안내하는 등 사후관리도 추진한다.
열린시장실은 시민 접근성을 높이기 위해 본청 1층으로 이전한 소통민원실에서 매월 둘째 주 금요일 오후 2시부터 4시까지 운영된다. 다만 시정 일정에 따라 운영 시간은 변경될 수 있다.
익산시 관계자는 "열린시장실은 시민의 작은 목소리도 시정에 반영하기 위한 민선 9기 책임소통 정책"이라며 "사전 검토와 현장 중심 대응으로 시민이 체감하는 민원 해결에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com