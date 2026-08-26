고흥군, 체류형 전통시장 조성 위한 '별별야시장' 28일 개최

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 26일 28~29일 8월 별별야시장을 연다고 밝혔다.
- 고흥전통시장과 브루어리서 먹거리·맥주·공연을 연계한다.
- 드론쇼와 국가유산 야행으로 야간관광과 상권을 살린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군은 전통시장 소비 촉진과 야간관광 활성화를 위해 오는 28~29일 고흥전통시장과 수제맥주 브루어리 일원에서 '8월 별별야시장'을 개최한다고 26일 밝혔다.
행사는 이틀간 오후 6시부터 11시까지 진행되며 전통시장 먹거리와 쇼핑을 비롯해 고흥 수제맥주, 문화공연, 국가유산 야행, 드론쇼 등을 연계해 운영한다.
브루어리 광장 야시장에서는 고흥 수제맥주를 1잔당 3000원에 판매하며 행사 당일 고흥전통시장에서 2만 원 이상 구매한 영수증을 제시하면 수제맥주 1잔을 무료로 제공한다.
군은 전통시장 소비가 야시장 이용으로 이어지도록 해 지역 상권 활성화에도 힘을 보탤 계획이다.
28일에는 전남 장터유랑단의 '동동구루무'와 멜로딕스, 7080 논다쏭밴드, 라비타, 가야금 앙상블 토리 등의 공연과 오후 9시 드론쇼가 열리며 29일에는 우주합창단과 지역 밴드 공연이 이어진다.
행사 기간 고흥읍 흥양현읍성 일원 존심당 역사문화공원에서는 '국가유산 야행'도 함께 진행된다.
고흥군 관계자는 "전통시장과 문화·관광 콘텐츠를 연계해 방문객에게는 즐거움을 제공하고 상인에게는 활력을 더하는 체류형 전통시장으로 만들어가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com