행안부, 대형 물류시설 화재안전 합동점검…리튬배터리 물류로봇 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 정부가 26일 대구 쿠팡 물류센터 화재안전 실태를 점검했다
- 인천 물류센터 잇단 화재로 대책 이행과 보완점을 살폈다
- 리튬배터리 로봇 등 위험요인 점검 후 제도개선을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 최근 물류센터 화재가 잇따르자 대형 물류시설의 화재 안전관리 실태를 점검하고 제도 개선에 나선다.
행정안전부는 26일 국토교통부, 소방청 등 관계기관과 함께 대구 달성군에 위치한 쿠팡 대구 풀필먼트센터를 방문해 대형 물류시설의 화재 안전관리 실태를 점검했다고 밝혔다.
이번 점검은 올해 7월 이후 인천 지역 물류센터에서 화재가 잇따라 발생함에 따라 현장의 안전관리 실태와 기존 화재안전 대책의 실효성을 확인하고 제도적 보완사항을 발굴하기 위해 마련됐다.
합동점검에는 행안부와 국토부, 소방청, 지방정부를 비롯해 한국전기안전공사, 한국가스안전공사와 소방·건축 분야 민간 전문가 등 총 7개 기관이 참여했다.
점검단은 소방과 전기, 가스 등 분야별 안전관리 실태를 종합적으로 살폈다.
특히 그동안 정부가 발표한 물류센터 화재안전 종합대책이 현장에서 제대로 이행되고 있는지를 확인하는 데 중점을 뒀다.
화재 발생 시 초기 진압을 어렵게 하는 중층 적재구조와 화재 위험성이 높은 리튬배터리를 탑재한 물류로봇의 안전관리 실태도 집중적으로 점검했다.
점검을 마친 뒤에는 관계기관과 전문가들이 참석한 간담회를 열어 점검 결과를 공유하고 현장에서 확인된 문제점을 토대로 제도 개선과제를 논의했다.
조덕진 행안부 사회재난실장은 "대형 물류시설은 다양한 물품과 설비가 집적돼 있어 화재가 발생하면 대형 사고로 이어질 가능성이 높은 만큼 현장의 위험요인을 세밀히 살펴 실질적인 개선으로 이어지게 하는 것이 중요하다"고 말했다.
이어 "이번 점검을 계기로 실제 현장에서 작동할 수 있는 안전관리체계를 마련해 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com