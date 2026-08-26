균형발전지방분권충북본부 "공군사관학교 이전 반대…청주서 공청회 열어라"

AI 핵심 요약beta
- 균형발전지방분권충북본부가 26일 정부에 청주 공청회를 촉구했다.
- 국방부의 국군사관학교 공청회가 사전 신청 300명으로 제한됐다.
- 이 단체는 공군사관학교 이전 반대와 보상책 마련을 요구했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 균형발전지방분권충북본부는 26일 공군사관학교 이전과 국군사관학교 창설 계획과 관련해 충북 청주에서 별도의 공청회를 열어 도민 의견을 수렴하라고 정부에 촉구했다.
이 단체는 26일 성명을 내고 "국방부가 이날 오후 2시 국방컨벤션에서 국군사관학교 창설 관련 공청회를 개최하면서 참석자를 사전 신청자 300명으로 제한했다"며 "관계자 2명이 참가 신청을 했지만 아무런 통보나 안내를 받지 못했고 전화 연락도 어려웠다"고 주장했다.
균형발전지방분권충북본부는 "정부의 폐쇄적이고 일방적인 공청회 개최를 규탄한다"며 "충북 청주에서 공청회를 열어 공군사관학교 이전 계획과 기존 시설·부지 활용 방안, 성무비행장 존치 여부, 주민 피해 보상 및 지원 대책 등을 설명하고 지역 의견을 반영해야 한다"고 요구했다.
이어 충북도민의 의견을 충분히 수렴하지 않은 공군사관학교 이전에 반대한다는 입장을 재확인했다.
이 단체는 "공군사관학교가 대전으로 이전할 경우 지역 균형발전에 역행할 수 있다"며 "이전이 추진된다면 정부의 2차 공공기관 지방이전 계획과 연계해 충북 발전에 더 큰 효과를 가져올 공공기관을 청주로 이전해야 한다"고 주장했다.
대청댐과 충주댐 건설에 따른 피해와 각종 규제를 언급하며 "충북은 하류지역을 위해 특별한 희생을 감내해 왔다"며 "청주에 있는 공군사관학교를 대전으로 이전하려면 그에 상응하는 보상과 대책이 마련돼야 한다"고 밝혔다.
그러면서 "정부는 청주에서 공청회를 개최해 충북지역의 의견을 충분히 듣고 국군사관학교 창설 계획에 반영해야 한다"고 거듭 강조했다.
baek3413@newspim.com