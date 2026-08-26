경기도 북부소방재난본부, 제7회 의용소방대 강의경연대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도 북부소방재난본부가 25일 의용소방대 강의경연대회를 열었다.
- 심폐소생술·생활안전 16개 팀이 강의 역량을 겨뤘다.
- 구리·일산 의용소방대가 최우수상으로 전국대회에 나선다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도 북부소방재난본부는 지난 25일 동두천시민회관에서 '제7회 경기도 북부 의용소방대 강의경연대회'를 개최했다고 26일 밝혔다.
도에 따르면 강의경연대회는 의용소방대원이 직접 강사로 나서 심폐소생술과 생활안전 분야 강의 역량을 겨루는 행사로 대원들이 현장에서 쌓은 경험과 전문지식을 주민들에게 쉽고 효과적으로 전달할 수 있도록 하기 위해 매년 열리고 있다.
이번 대회에는 심폐소생술 분야 8개 팀, 생활안전 분야 8개 팀 등 총 16개 팀이 참가해 열띤 경연을 펼쳤다. 강의 내용의 정확성과 실효성, 전달력 등을 종합 평가한 결과 심폐소생술 분야 최우수상은 구리소방서 여성의용소방대 박옥경·정유리 대원이, 생활안전 분야 최우수상은 일산소방서 여성의용소방대 김혜정 대원이 각각 수상의 영예를 안았다.
최우수 수상자들은 오는 9월 10일부터 천안에서 열리는 '제12회 전국의용소방대 강의경연대회'에 경기도 북부를 대표해 출전하게 된다.
서의석 경기도 북부소방재난본부 대응과장은 "이번 대회를 통해 발굴된 우수 강의 사례를 지역 안전교육 현장에 적극 확산시켜 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com