서울식물원, 식물자원 확보 속도…2027년까지 8000종 목표

식물유전자원 총 6558종 보유 중

"세계적 생태·문화 식물원 도약"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울식물원은 2027년까지 식물유전자원 8000종 확보를 목표로 수집·증식·보전 활동을 추진한다고 26일 밝혔다. 서울식물원은 2019년 개원 당시 3016종의 식물유전자원으로 시작해 지난 7년간 3542종을 추가 확보, 현재 6558종, 219만 개체를 보유하고 있다.

현재 보유한 식물은 목본류 2133종과 지피초화류 4425종으로 나뉘며, 주제정원에 2000여종, 전시온실에 3400여종을 전시·관리 중이다.

주제정원 서울개발나물 [사진=서울시]

식물 수집은 개체 수집과 종자 교류로 나뉘며, 여러 기관 간 교류와 현지 조사, 직접 수집 등으로 이뤄진다. 서울식물원은 국립생태원 등과의 업무협약(MOU) 4건을 체결했으며, 자생식물, 희귀·특산식물 관련 협의체에 참여해 508종을 확보했다.

또 '인덱스 세미넘' 프로그램을 통해 국내외 식물기관과 잉여 종자를 무상 자율 교환 방식으로 교류하고 있다. 현재까지 22개국과 총 1442종의 종자를 확보했다. 추가 확보된 3558종의 수집 경로를 보면 현지 수집·구매가 80%를 차지한다.

서울식물원은 멸종위기 야생생물과 희귀·특산식물, 보호종을 중점적으로 수집해 보전 기능을 강화하고 있다. 현재 환경부 법적 보호종인 멸종위기 야생생물 II급 산분꽃나무 등 23종과 81종의 희귀·특산식물을 보유하고 있으며, 최근에는 '국가 희귀·특산식물 보전기관'으로 지정됐다.

이와 함께 서울을 나타내는 대표식물인 서울개발나물과 서울제비꽃 등을 수집했으며, 서울시 지정 보호종인 금마타리 등 5종도 보유하고 있다. 멸종위기종복원센터와 협력해 도입한 서울개발나물은 현재 주제정원에서 관람 가능하다. 자생식물 종자의 체계적인 재배와 관리를 통해 자생식물 자원 확보에도 힘쓰고 있다.

현재 보유 식물유전자원은 자생종 770종, 재배종 5788종으로, 앞으로 서울에서 볼 수 있는 희귀식물과 보전 가치가 높은 식물을 중심으로 수집을 지속적으로 확대할 계획이다.

국외 교류를 통해 확보한 식물들은 서울식물원 전시온실에서 만나볼 수 있으며, 주요 국외 도입 식물로는 지중해쿠프레수스와 살락야자 등이 있다. 이들 식물은 현재 전시온실에서 관람 가능하다.

서울식물원은 식물유전자원을 직접 운영하는 재배온실의 전문인력을 통해 안정적으로 관리하고 있으며, 자생식물 보전협의체를 통해 내륙에서 만나기 어려운 식물도 수집하고 있다고 덧붙였다.

온수진 서울식물원장은 "2027년까지 식물유전자원 8000종 확보 목표를 차질 없이 달성해 생물다양성 보전 기능을 강화하고, 세계적인 생태·문화 식물원으로 도약하겠다"며 "앞으로도 다양한 방식으로 식물유전자원 확보 성과를 시민들과 공유하고, 식물의 가치와 중요성을 알리는 데 힘쓰겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com