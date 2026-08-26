프리즘, 하나투어와 발리 겨울방학 가족 패키지 출시

AI 핵심 요약beta
- RXC가 26일 하나투어와 발리 겨울방학 패키지를 선보였다.
- 이번 상품은 가족 여행객 대상 2종 자유여행으로 90만 원대부터다.
- 라이브는 28일 오후 8시이며 구매는 다음 달 6일까지 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 리테일 미디어 플랫폼 프리즘(PRIZM)을 운영하는 RXC가 하나투어와 함께 '발리 겨울방학 얼리버드' 가족여행 패키지를 선보인다. 이번 프로모션은 아동 동반 가족 여행객을 대상으로 하며, 겨울방학 시즌 출발 일정을 미리 예약할 수 있도록 프리즘 라이브를 통해 공개된다.
이번 프로모션은 발리 내 모벤픽 리조트&스파 짐바란 발리와 하드락 호텔 발리 2종 자유여행 상품으로 구성되며, 가격은 90만 원대부터 시작한다. 모벤픽 리조트는 시그니처 수영장과 키즈 전용 풀을 보유하고 있으며, 하드락 리조트는 발리 최대 야외 수영장과 키즈 워터파크 등을 갖추고 있다. 라이브 방송은 오는 28일 오후 8시에 진행되며, 구매는 다음 달 6일까지 가능하다.
이번 패키지는 왕복 항공권, 전 일정 5성급 리조트 숙박, 조식, 공항 왕복 픽업을 포함한다. 팁·옵션·쇼핑 일정이 없어 현지 추가 비용 부담을 줄였다. 프리즘은 모벤픽 투숙 고객에게 아나라사 레스토랑 식사 1회를, 하드락 투숙 고객에게는 객실 무료 업그레이드를 제공한다. 선택형 체크아웃 투어, 웰컴키트, 한국인 코디네이터 서비스도 지원된다.
라이브 방송 중 모벤픽 리조트 구매 고객 3팀을 추첨해 객실 업그레이드를 제공하며, 하드락 발리 구매 고객 3팀에게도 객실 업그레이드 혜택을 지원한다. 발리 정글 사파리 1일 투어, 우붓 투어 등 현지 투어 상품도 추가 구매할 수 있다.
프리즘은 지난해 진행한 두바이 하이엔드 패키지에서 객단가 652만 원, 분당 거래액 2억 원을 기록했다. 괌·사이판 프로모션은 거래액 36억 원, 일본 오키나와 프로모션은 27억 원을 달성했다.
프리즘 운영사 RXC 유한익 대표는 "이번 발리 프로모션은 하나투어와의 협업을 통해 아이와 함께 떠나는 겨울방학 여행을 미리 준비할 수 있도록 기획한 상품"이라며 "앞으로도 프리즘만의 콘텐츠 기획력과 단독 혜택 구성을 바탕으로 고객의 라이프스타일에 맞춘 여행 상품을 선보일 계획"이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com