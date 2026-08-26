李在明有望会见三星现代掌门人 讨论半导体和AI等产业投资

纽斯频通讯社首尔8月26日电 韩国总统李在明继会见SK集团会长崔泰源后，预计将接连会晤三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣。分析认为，在"三大超级项目"、对美投资等重大议题推进之际，相关会晤受到关注。

资料图，韩国总统李在明（右四）在美国旧金山举行的全球人工智能（AI）领导者晚宴上与出席者举杯。【图片=青瓦台提供】

据政界和产业界26日消息，李在明20日会晤崔泰源后，26日将与李在镕会面。青瓦台还在协调李在明与郑义宣、LG集团会长具光谟等企业负责人会晤。

今年6月，李在明在"三大超级项目"面向国民的报告会上与崔泰源、李在镕会面。上月，他又在美国旧金山与全球大型科技企业首席执行官和韩国企业负责人会面。近期，青瓦台持续加强与企业界的沟通。

相关会晤将涉及半导体、人工智能（AI）等未来尖端产业投资，以及"三大超级项目"和对美投资等议题。韩国政府希望了解相关企业投资计划，并推动重点产业发展。

目前，三星电子和SK海力士正在推进包括向韩国西南部地区投资800万亿韩元在内的"三大超级项目"。韩国政府此前决定将光州军用机场所在地确定为半导体国家产业园区用地，目前正在推进军用机场迁移所需的行政程序。

围绕《超级特区特别法》，韩国政府内部对于是否对研发人员设置每周最高52小时工作时间限制的例外规定存在意见分歧，相关问题也受到企业界关注。

李在明与郑义宣的会晤预计将讨论现代汽车集团在新万金地区的投资计划。现代汽车集团此前宣布，到2029年将分阶段向新万金地区投资9万亿韩元，建设涵盖人工智能、机器人和能源领域的创新增长基地。

与此同时，美国特朗普政府持续要求韩国企业扩大对美投资，对美投资问题预计也将成为相关会晤的重要议题。美国商务部长霍华德·卢特尼克近期曾公开要求三星和SK扩大在美国的存储芯片投资。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社