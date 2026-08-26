三星电子晶圆代工厂开始量产英伟达Groq 3

纽斯频通讯社首尔8月26日电 韩国三星电子晶圆代工业务已开始量产英伟达下一代人工智能（AI）推理加速器"Groq 3"。随着AI芯片需求增长以及英伟达订单逐步计入业绩，三星电子晶圆代工业务有望进一步改善经营状况。

英伟达Groq 3。【图片=英伟达提供】

英伟达当地时间24日在美国举行的"高性能芯片研讨会（Hot Chips 2026）"上宣布，面向交互式AI推理的加速器"Groq 3 LPX"已进入正式量产阶段。该产品所采用的语言处理单元（LPU）由三星电子晶圆代工业务采用4纳米工艺生产。

与主要用于AI模型训练和大规模上下文处理的图形处理器（GPU）不同，Groq 3主要用于AI生成回答过程中的解码，可实现较快的令牌生成。英伟达计划将256个LPU组成一个机架，并与下一代"Vera Rubin NVL72"系统结合使用。

分析认为，Groq 3量产有望进一步改善三星电子晶圆代工业务的经营表现。三星晶圆代工业务自2022年以来持续亏损，但随着AI芯片等先进制程需求回升，近期业绩有所改善。

随着Groq 3等AI芯片4纳米订单进一步增加，市场对三星晶圆代工业务提前实现扭亏为盈的预期也有所升温。DS投资证券预计，三星电子系统LSI及晶圆代工业务有望在今年第四季度实现季度盈利，并于明年实现全年盈利。

业内认为，如果三星电子能够在4纳米工艺上进一步证明其良率和量产能力，未来不排除获得包括下一代Groq产品在内的英伟达更多AI芯片订单。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社