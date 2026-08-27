캘리포니아 호두협회, 전문의 참여 영양 정보 숏폼 공개

AI 핵심 요약beta
- 캘리포니아 호두협회가 24일 건강·영양 숏폼을 공개했다.
- 30~40대 대상 5개 주제, 총 10편으로 구성했다.
- 전문의 4명이 식습관과 혈관·뇌 건강을 설명했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 캘리포니아 호두협회가 건강과 영양을 주제로 전문의들이 참여한 숏폼 영상 시리즈를 공개했다.
이번 영상은 30~40대가 관심을 가질 만한 건강·영양 주제를 중심으로 5개 영역을 선정해 각 2편씩 총 10편으로 구성됐다. 내분비내과와 정신건강의학과, 신경과 전문의 4명이 참여해 관련 연구와 의학적 정보를 소개한다.
우창윤 전문의는 건강한 식습관과 혈관 건강을 주제로 지중해식 식단과 식물성 오메가-3 지방산인 ALA 등에 대해 설명한다.
김휘승 전문의는 인슐린 저항성과 대사 건강을 주제로 식단에서 지방을 섭취할 때 고려할 점 등을 소개한다.
오진승 전문의는 집중력과 뇌 건강을 주제로 폴리페놀과 고도불포화지방산 등 영양 성분과 관련된 내용을 다룬다.
정미나 전문의는 수면과 인지 기능을 주제로 수면 건강에 영향을 미치는 요인과 식습관에 대해 설명한다.
영상에서는 각 주제와 관련된 연구 자료와 영양 섭취에 대한 정보를 소개하며, 일상에서 참고할 수 있는 식습관 관련 내용도 함께 다룬다.
전체 영상은 8월 24일부터 소셜미디어 플랫폼 '롱진'을 통해 순차적으로 공개된다.
whitss@newspim.com