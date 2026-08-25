대전 동구의회, 사회복지 공무원 제도적 지원 모색

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구의회가 25일 사회복지직 공무원 간담회를 열었다.
- 악성민원 대응 강화와 법률·심리상담 지원을 논의했다.
- 조례 개선과 안전한 근무환경 마련 필요성도 제기됐다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 동구의회가 사회복지직 공무원들의 악성민원 대응과 직원 보호를 위한 기관 차원의 대응 강화와 법률·심리상담 등 제도적 지원 방안을 모색했다.
동구의회는 25일 의회에서 성용순 의장과 이종근 동구 사회복지행정연구회장을 비롯한 사회복지직 공무원들이 참석한 가운데 간담회를 열고 현장 애로사항을 청취했다고 밝혔다.
이날 참석자들은 폭언·폭행·위협 등 악성민원 발생 시 기관 차원의 대응체계를 강화하고 피해 직원에게 법률·심리상담 등을 지원하는 보호체계를 마련해야 한다고 의견을 모았다.
이와 함께 사회복지 현장의 업무 특성을 반영한 조례와 제도 개선, 안전한 민원응대 환경 조성, 근무여건 개선 등을 위한 정책적 지원 필요성도 제기됐다.
이 회장은 "복지현장에서 주민을 가장 가까이에서 만나는 사회복지직 공무원들이 안전하고 안정적으로 업무에 전념할 수 있는 환경이 필요하다"며 "현장의 목소리가 제도 개선으로 이어질 수 있도록 지속적으로 의견을 전달하겠다"고 말했다.
성 의장은 "사회복지 현장의 어려움을 직접 듣고 실질적인 지원방안을 함께 고민하는 자리였다"며 "현장의 목소리가 정책과 제도에 반영될 수 있도록 의회에서도 적극적으로 살피겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com