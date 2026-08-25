반기문 前 UN 사무총장, 2026 아이치·나고야 AG 앞두고 진천선수촌 방문

AI 핵심 요약beta
- 반기문 대한체육회 명예고문이 25일 진천 선수촌을 방문했다.
- 반 고문은 아시안게임 앞둔 국가대표 훈련장을 둘러보며 격려했다.
- 대한체육회는 경기력 향상과 현장 지원에 만전을 기하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회 반기문 명예고문이자 제 8대 UN사무총장이 2026 아이치·나고야 아시안게임을 준비하는 진천 선수촌을 방문했다.
대한체육회는 "반 명예고문이 25일 충북 진천 국가대표선수촌을 방문해 한국 선수단을 격려했다"고 이날 밝혔다.
IOC 윤리위원장을 역임하고 현재 IOC 명예위원으로 활동 중인 반 명예고문은 지난 5월 대한체육회 초대 명예고문으로 위촉됐다. 대한민국 체육 발전과 국제 스포츠 외교 역량 강화를 위한 자문 역할을 기대했다.
이번 방문은 대회를 앞두고 막바지 훈련에 매진하고 있는 선수와 지도자들에게 응원의 뜻을 전하기 위해 마련됐다. 반 명예고문은 선수단의 훈련 일정과 컨디션을 고려해 주요 훈련 현장을 둘러보고, 선수 및 지도자들과 짧게 인사를 나누는 등 현장 중심으로 격려를 이어갔다.
반기문 명예고문은 "국가대표라는 자부심을 갖고 묵묵히 훈련에 임하고 있는 선수 여러분께 깊은 응원을 보낸다. 그동안 흘린 땀과 노력이 아이치·나고야 아시안게임에서 좋은 결실로 이어지길 바란다"고 말했다.
대한체육회는 다음달 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임를 앞두고 국가대표 선수들이 최상의 컨디션으로 대회에 나설 수 있도록 경기력 향상과 훈련 환경 조성, 현장 지원 등 대회 준비에 만전을 기할 계획이다.
willowdy@newspim.com