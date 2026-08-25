광명시, 2026년 제2회 추경안 1조 5625억 편성

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 25일 1조5625억 추경안을 편성했다
- 제1회 추경보다 1657억 원 늘어난 규모다
- 민생안정과 생활환경 개선에 예산을 집중했다
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민생경제 활성화·지속가능한 환경·미래도시 기반 구축에 재정 집중
박승원 시장 "시민 삶 살피고 미래 100년 준비하는 '함께 잘 사는 광명' 만들 것"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 2026년도 제2회 추가경정예산안을 1조 5625억 원 규모로 편성했다고 25일 밝혔다.
시에 따르면 이번 추경안은 제1회 추경예산(1조 3968억 원)보다 1657억 원(11.9%) 늘어난 규모로 시는 지난 24일 해당 추경안을 광명시의회에 제출했다.
시는 이번 추경에서 민선 9기 핵심 가치인 '민생·평화·연대'를 바탕으로 민생 경제 안정, 시민 생활환경 개선, 미래도시 기반 구축에 예산을 집중 배분했다.
우선 민생경제 활성화와 소비 촉진을 위해 ▲광명사랑화폐(지역화폐) 발행 지원 37억 원 ▲경기도 상권친화형 도시조성 사업 13억 원 ▲사회연대경제 활성화 10억 원 등을 편성했다.
시민 생활환경 개선과 지속가능한 도시 조성을 위한 사업으로는 ▲안양천 지방정원 조성공사 22억 원▲하안2지구 훼손지 복구사업 20억 원 ▲전기차 구매 보조 18억 원 ▲공중화장실 환경 개선 10억 원▲스마트 버스정류장 구축 9억 원▲가학산 근린공원 조성 3억 원 등을 반영했다.
아울러 원도심과 신도시의 균형 발전 및 미래 도시 기반 조성을 위해 ▲소하2동 뉴빌리지사업 10억 원▲새터마을 소규모주택정비 관리계획사업 9억 원▲목감교 확장공사 실시설계 5억 원▲구일역 환승센터 실시설계 4억 원 등을 투입한다.
박승원 광명시장은 "이번 추경은 시민의 삶을 든든히 살피고 광명의 미래를 준비하는 데 중점을 뒀다"며 "시민 모두가 더 나은 삶을 누리고 함께 성장하는 '함께 잘 사는 광명'을 만들어 가겠다"고 말했다.
한편 이번 제2회 추가경정예산안은 오는 9월 3일 열리는 광명시의회 제302회 정례회 심의를 거쳐 9월 18일 최종 확정될 예정이다.
1141world@newspim.com