김희수 전북도의장, 농협중앙회 전북 이전 촉구…2차 공공기관 이전

AI 핵심 요약beta
- 김희수 전북도의회 의장이 25일 농협중앙회 전북 이전을 촉구했다
- 전북은 농생명 기관·산업 기반이 집적된 지역이라고 했다
- 이전이 농업 경쟁력과 지역경제 활성화에 기여한다고 봤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정책·금융·연구·현장 연결 통한 농업 경쟁력 강화·지역경제 활성화 강조
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김희수 전북특별자치도의회 의장이 농생명산업 기반이 집적된 전북으로 농협중앙회를 이전해 국가 균형발전과 지역경제 활성화를 이끌어야 한다고 촉구했다고 25일 밝혔다.
김 의장은 이날 농협중앙회가 정부의 2차 공공기관 이전 계획에 포함돼 전북으로 이전할 수 있도록 정부의 조속한 결단을 요청했다.
전북은 농촌진흥청과 국립농업과학원, 국립식량과학원, 한국농수산대학교, 국가식품클러스터 등 농업 관련 연구기관과 산업 기반이 집적된 지역이다.
김 의장은 농협중앙회가 전북으로 이전할 경우 농업정책과 연구·기술, 생산·유통, 금융 기능을 유기적으로 연결해 농업 경쟁력을 높이고 국가 농·생명산업 발전을 견인하는 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 보고 있다.
특히 농협중앙회 이전을 통해 농업 현장과 농정 간 거리를 좁히고 농업인 중심의 협동조합 정체성을 강화하는 한편 지역 인재 채용과 양질의 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대했다.
김희수 의장은 "농생명 연구기관과 산업 기반이 집적된 전북에 농협중앙회가 이전한다면 정책·금융·연구·현장이 하나로 연결되는 대한민국 농업의 새로운 성장동력이 될 것"이라며 "정부는 국가 균형성장과 지역 산업 기반, 이전기관 간 기능적 연계성을 종합적으로 고려해 농협중앙회 전북 이전을 포함한 2차 공공기관 이전 계획을 조속히 확정해야 한다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com