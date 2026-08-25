남양주시, 임산부 친환경농산물 지원사업 대상자 추가 모집

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 25일 임산부 친환경농산물 지원사업을 추가 모집했다.
- 2025년 1월 1일 이후 출산 산모와 임신부가 대상이다.
- 26일부터 9월 8일까지 400명에게 24만원 상당을 지원한다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 임산부와 출산가정의 건강한 식생활을 지원하기 위해 '임산부 친환경농산물 지원사업' 대상자를 추가 모집한다고 25일 밝혔다.
신청 대상은 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모 또는 신청일 현재 임신부이며 신청 기간은 오는 26일부터 9월 8일까지다.
신청은 에코이몰을 통해 온라인으로 가능하며 온라인 신청이 어려운 경우에는 주민등록지 관할 행정복지센터 또는 읍·면·동사무소를 방문해 접수할 수 있다.
시는 선정 대상자에게 1인당 24만 원 상당의 친환경농산물 구입비를 지원한다. 이 가운데 20%는 자부담이며 보조금 80%에 해당하는 19만 2000원은 공급업체 온라인몰에서 사용할 수 있는 포인트로 지급된다.
이번 추가 모집 인원은 총 400명이며 신청자가 모집 인원을 초과할 경우 시스템 추첨을 통해 대상자를 선정할 예정이다.
이장범 농업기술과장은 "임산부와 출산가정의 건강한 먹거리를 제공하는 동시에 친환경농산물의 안정적인 소비 기반을 넓히는 데도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com