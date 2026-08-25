과천시 '2026 과천공연예술축제' 내달 18일 개막

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 25일 2026 과천공연예술축제를 9월 18일부터 20일까지 연다고 밝혔다.
- 올해 축제는 지팝시티 2.0과 지팝빌리지를 선보이며 50회 이상 공연을 연다.
- 퍼레이드·체험·먹거리 부스와 친환경 운영으로 지역축제 색을 강화했다.
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개·폐막식 및 공중 퍼포먼스·불꽃쇼·시민 참여 퍼레이드 등 풍성
다회용기 사용 친환경 축제...지역 맛집·플리마켓·파머스마켓 운영
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 '2026 과천공연예술축제(GPAF)'를 오는 9월 18일부터 20일까지 사흘간 과천시민광장 및 과천시민회관 일대에서 개최한다고 25일 밝혔다.
시에 따르면 올해 축제는 '솟아오른 기억, 상상의 여정이 시작되는 시간'을 주제로 열린다. 시는 지난해 첫선을 보인 축제 세계관 '지팝시티(GPAF CITY)'를 확장한 '지팝시티 2.0'을 선보이며 신규 공간인 '지팝빌리지'를 조성해 관객이 하나의 도시를 여행하는 듯한 경험을 선사할 예정이다.
축제 기간 동안 6개 전용 공간에서 총 50회 이상의 다채로운 공연이 펼쳐진다. 개막식에서는 전통과 현대가 어우러진 융복합 무대와 공중 퍼포먼스가 진행되며, 폐막식은 대형 무대 공연과 불꽃쇼로 꾸며진다.
시민 참여형 프로그램도 대폭 강화된다. 전문 예술인과 시민, 관객이 어우러지는 퍼레이드를 비롯해 '과천집합쇼'와 '과천청소년동아리' 공연이 진행된다. 어린이 우주 테마 체험, '분필로', '로그의 기억저장소' 등 세대별 맞춤형 체험 공간도 운영된다.
지역 경제와 연계한 먹거리 및 특산물 부스도 마련된다. 지역 업체와 창작자가 참여하는 플리마켓, 파머스마켓이 열리며, 푸드존에는 과천시 지역 맛집으로 지정된 업소들이 참가해 다채로운 먹거리를 선보인다. 특히 4년 연속 다회용기를 사용하는 친환경 축제로 운영될 방침이다.
신계용 과천시장은 "과천공연예술축제는 시민과 관객이 직접 이야기를 만들어가는 대표 문화 축제"라며 "일상에서 벗어나 새로운 상상과 즐거움을 만끽하시길 바란다"고 말했다.
과천시가 주최하고 과천문화재단이 주관하는 과천공연예술축제는 3년 연속 '대한민국축제콘텐츠대상'을 수상하며 대표 지역 축제로 자리매김하고 있다.
자세한 일정 및 정보는 공식 누리집에서 확인 가능하다.
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