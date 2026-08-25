대한체육회, OCA 아시아스포츠의과학상 수상…27년 만의 쾌거

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 25일 OCA 아시아스포츠의과학상 수상기관에 선정됐다.
- 한국 기관 수상은 27년 만으로 메디컬센터 성과를 인정받았다.
- 대한체육회는 첨단장비 확충해 아시아 의학 허브를 키우겠다 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 아시아올림픽평의회(OCA) 총회에서 수여하는 제8회 OCA 아시아스포츠의과학상 수상 기관으로 선정됐다.
대한체육회는 25일 "제8회 OCA 아시아스포츠의과학상(8th Sheikh Fahad Hiroshima-Asia Sports Medicine and Science Award) 수상기관으로 선정됐다"고 밝혔다.
한국에서 이 상을 받은 것은 1999년 제1회 초대 수상자인 고(故) 하권익 박사 이후 27년 만이다. 이번 수상은 국가대표 선수 의료지원, 스포츠손상 연구, 국제 스포츠의과학 교류 등 대한체육회 메디컬센터가 축적해 온 임상·연구 역량과 국제협력 성과를 인정받은 결과다.
대한체육회 메디컬센터는 국가대표 선수들의 부상 예방과 진단·치료, 재활, 건강관리를 담당하고 있다. 또 스포츠손상 역학과 유병률 조사 등 스포츠의과학 연구를 이어가며 관련 성과를 국제 학술지에 발표해 왔다. 또한 개발도상국을 대상으로 한 현장 교육과 의료용품 지원 등 국제협력 활동도 지속해 왔다.
유승민 대한체육회장은 "국가대표 선수들의 건강과 경기력 향상을 위해 현장을 지켜온 메디컬센터 구성원들의 전문성을 인정받은 결과"라며 "앞으로 자기공명영상(MRI)과 컴퓨터단층촬영(CT) 등 첨단 의료 장비를 확충하고 임상과 연구를 연계해 아시아 대표 스포츠의학 및 과학 허브로 발전시키겠다"고 밝혔다.
김현철 메디컬센터장은 "앞으로도 임상 현장에서 축적된 경험과 연구 성과를 연계해 스포츠 손상 예방과 선수 건강관리에 관한 표준 프로토콜을 개발해 나가겠다"고 전했다.
football1229@newspim.com