진도군, 추석맞이 진도아리랑상품권 최대 17% 특별할인

AI 핵심 요약beta
- 진도군이 9월 1일부터 상품권 특별할인을 시작했다.
- 카드·모바일형은 17% 적립, 지류형은 10% 할인했다.
- 구매한도 상향과 환급·배달 할인도 함께 추진했다.
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[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 진도군이 추석 명절을 앞두고 지역 소비를 증진하기 위해 내달 1일부터 진도아리랑상품권 특별할인 행사를 연다고 25일 밝혔다.
진도아리랑상품권은 카드형 및 모바일형의 경우 결제 시 캐시백 방식으로 적립되며 기존의 12% 적립에서 17%로 증가했다. 지류형 상품권은 선할인 방식으로 판매하며 할인율도 기존 5%에서 10%로 확대됐다.
이번 특별할인은 침체된 지역 경제에 활력을 불어넣기 위한 조치로 카드형과 모바일형 상품권은 전용 앱 'CHAK'을 통해 간편하게 구매할 수 있다. 또한 진도군은 9월부터 12월까지 한시적으로 구매 한도를 월 100만 원과 연 1000만 원으로 상향했다.
진도상설전통시장 및 '쌍정 골목형상점가'에서 내달 16일부터 20일까지 천연 수산물을 구매하는 소비자에게는 구매 금액에 따라 최대 2만 원까지 온누리상품권으로 환급받을 수 있는 행사가 진행된다.
공공배달앱 먹깨비에서는 9월 21일부터 15000원 이상 결제 시 4000원의 할인쿠폰을 제공하는 추석맞이 외식 할인 행사를 진행할 예정이다.
이재각 진도군수는 "이번 특별할인 및 소비 촉진 행사가 군민들의 명절 부담을 덜어줄 것"이라며 "지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 만전을 기하겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com