[배드민턴] 안세영, 중국 한웨 2-0 제압 후 세계선수권 4강…3년 만의 정상 탈환까지 2승

AI 핵심 요약beta
- 안세영이 21일 세계선수권 8강서 한웨를 꺾었다.
- 안세영은 4경기 무실게임으로 4강에 올랐다.
- 안세영은 왕즈이와 결승행을 다툰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = '배드민턴 여제' 안세영(삼성생명·세계랭킹 1위)이 세계선수권대회 4강 무대에 진출했다.
안세영은 21일(한국시간) 인도 뉴델리 인디라 간디 실내체육관에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회 여자 단식 8강전에서 중국의 한웨(세계랭킹 5위)를 게임 스코어 2-0(21-19 21-12)으로 꺾었다.
안세영은 이번 대회 4경기를 모두 무실 게임 승리로 장식하며 준결승에 올랐다. 세계선수권대회는 3·4위전을 치르지 않아 안세영은 최소 동메달을 확보했다.
안세영은 지난달 일본오픈 도중 왼발 부상으로 기권했다. 이후 중국오픈에도 불참하며 재활에 집중했다. 약 한 달 만에 복귀한 이번 대회에서 부상 우려를 지우고 다시 우승 경쟁에 뛰어들었다.
이날 1게임은 접전이었다. 안세영은 11-8로 앞서며 주도권을 잡았지만, 한웨의 반격에 흔들렸다. 17-15에서 3연속 실점하며 역전을 허용했다.
하지만 고비에서 다시 집중력을 찾았다. 안세영은 2연속 득점으로 19-18을 만들었고, 먼저 20점 고지에 오른 뒤 상대 범실을 끌어내 21-19로 첫 게임을 따냈다.
2게임에서도 초반 흐름은 쉽지 않았다. 안세영은 7-9로 끌려갔지만 곧바로 9-9 동점을 만들었다. 이후 10-10 상황에서 연속 9점을 뽑으며 19-10까지 달아났다. 여유를 잡은 안세영은 차분하게 남은 점수를 채워 21-12로 경기를 마무리했다.
지난해 이 대회 4강에서 탈락했던 안세영은 2023년 이후 3년 만의 세계선수권 우승에 도전한다. 정상 탈환까지는 이제 두 걸음 남았다.
준결승 상대는 세계랭킹 3위 왕즈이(중국)다. 안세영의 왕즈이 상대 전적은 최근 13경기 12승 1패로 우세하다. 하지만 지난 3월 전영오픈(슈퍼 1000) 결승전에서 안세영은 왕즈이에게 패해 트로피를 내줬다. 왕즈이와의 4강전은 '리벤지 매치' 성격을 띌 전망이다.
football1229@newspim.com