부상서 복귀한 안세영, 세계선수권 64강전서 세계 40위에 2-0

AI 핵심 요약beta
- 안세영이 17일 세계선수권 64강서 완승했다.
- 칼로야나 날반토바를 2-0으로 꺾고 32강에 올랐다.
- 김가은도 64강을 통과해 나란히 32강에 진출했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 부상을 털고 코트로 돌아온 배드민턴 여자단식 세계 랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 세계선수권대회 첫 경기를 완승으로 장식했다.
안세영은 17일(한국시간) 인도 뉴델리 인디라 간디 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 세계개인선수권대회 여자 단식 64강전에서 칼로야나 날반토바(불가리아·40위)를 41분 만에 2-0(21-14 21-13)으로 제압하고 32강에 안착했다. 지난달 일본오픈에서 왼발 통증을 느껴 재활에 전념해 온 안세영은 한 달 만의 복귀전에서 톱클래스 위력을 과시했다.
실전 감각을 끌어올리던 1게임 초반은 접전이었다. 안세영은 9-9 동점 상황까지 상대를 탐색했으나, 특유의 경기력을 되찾으며 연속 6득점을 쓸어 담아 15-9로 승기를 잡았다. 기세를 몰아 21-14로 첫 게임을 챙겼다. 2게임 역시 11-11 팽팽한 흐름 속에서 연속 5득점에 성공하며 상대를 압도한 끝에 41분 만에 깔끔하게 경기를 끝냈다.
2023년 코펜하겐 대회에서 한국 단식 최초 우승이라는 대기록을 썼던 안세영은 이번 대회를 통해 3년 만의 왕좌 탈환을 노린다. 32강에 진출한 안세영은 탈리타 라마드하니 위야반(인도네시아)과 아이네스 루시아 카스티요(페루) 경기 승자와 16강 진출을 다툰다.
함께 출전한 세계 12위 김가은(삼성생명)도 64강전에서 이집트의 누르 아메드 유스리(128위)를 불과 23분 만에 2-0(21-7 21-5)으로 가볍게 완파하고 32강에 합류했다.
psoq1337@newspim.com