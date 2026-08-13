'한 달 부상 공백' 안세영, 세계선수권 제패 향해 신발끈 조인다

AI 핵심 요약beta
- 부상 털어낸 안세영이 14일 뉴델리로 출국했다.
- 안세영은 세계선수권 복귀전에서 3년 만의 정상 탈환을 노린다.
- 서승재-김원호는 2연패, 대표팀은 아시안게임 전초전을 치른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
배드민턴 대표팀, 14일 인도로 출국...서승재-김원호 남복 2연패 도전
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 부상을 털어낸 '셔틀콕 여제' 안세영(삼성생명)이 통산 두 번째 세계선수권 금빛 스매시를 향해 다시 신발 끈을 조여 맨다.
안세영을 필두로 한 한국 배드민턴 대표팀은 오는 14일 인천국제공항을 통해 결전지인 인도 뉴델리로 출국한다. 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 세계개인선수권대회는 17일부터 23일까지 뉴델리 인디라 간디 실내경기장에서 개최된다. 세계선수권은 올림픽과 더불어 배드민턴 종목 최고 권위와 영예를 자랑하는 무대다.
안세영의 부상 복귀전이다. 안세영은 지난달 일본오픈 16강전을 앞두고 왼쪽 발 외측 부위 통증으로 기권을 선언했다. 이어진 슈퍼 1000 시리즈인 중국오픈까지 출전을 포기하며 휴식과 재활에 전념했다. 한 달여 간 몸을 다스린 안세영은 발 상태가 호전돼 이번 대회 출전을 확정 지었다. 안세영은 "몸 상태가 80~90% 정도 회복됐다"며 "정상적으로 훈련을 소화하고 있다"고 자신감을 내비쳤다.
2023년 덴마크 대회에서 한국 선수 최초로 단식 종목을 제패했던 안세영은 3년 만의 정상 탈환을 노린다. 2024년은 파리 올림픽으로 대회가 열리지 않았고, 지난해 파리 대회에서는 준결승에서 천위페이(중국)에게 발목을 잡혀 동메달에 머물렀다. 올 시즌 안세영은 전영오픈 준우승을 제외하고 단체전을 포함해 출전한 7개 대회에서 모두 금메달을 휩쓰는 괴력을 과시했다.
여자단식 1번 시드를 받은 안세영은 64강전에서 불가리아의 칼로야나 날반토바와 맞붙는다. 상대 전적 2승으로 앞서 있다. 시드대로 올라갈 경우 8강에서 한웨, 준결승에서 왕즈이 등 중국의 강호들을 연달아 만날 가능성이 크다. 천위페이와 야마구치 아카네(일본)는 반대편 대진에 배치됐다. 안세영은 천위페이를 상대로 최근 4연승을 달리고 있으며, 야마구치 상대로도 최근 5연승 중이다.
한편 남자복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호 조는 대회 2연패에 도전한다. 서승재는 2023년 강민혁과 우승한 데 이어 개인 통산 세 번째 세계선수권 정상에 도전한다. 최근 4개 대회 연속 우승에 실패한 만큼 이번 무대에서 반전을 노린다. 여자복식 세계 3위 이소희-백하나 조도 첫 우승을 겨냥한다. 반면 일본오픈 우승조인 공희용-김혜정 조는 공희용의 무릎 부상으로 불참한다. 대표팀은 이번 대회를 다음 달 열리는 아이치·나고야 아시안게임 전초전으로 삼는다.
psoq1337@newspim.com