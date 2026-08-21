함양군, 남원 하수 임천 유입 원인규명 촉구…수질관리 책임 제기

AI 핵심 요약beta
- 함양군이 21일 남원시 하수 유입 원인 규명을 요구했다
- 대정 하수처리시설 하수가 임천 수계로 흘러들었다고 했다
- 함양군은 상시 모니터링과 개선대책 마련을 촉구했다
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시설 운영 점검·공동 수질관리 요구
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 지리산 계곡물이 모여 흐르는 임천을 두고 상·하류 지자체 간 수질관리 책임 문제가 다시 제기됐다.
경남 함양군은 21일 전북 남원시 산내면 대정 공공하수처리시설과 관련한 하수가 함양군 임천 수계로 유입된 것과 관련해 남원시에 원인 규명과 재발 방지 대책을 요구했다고 밝혔다.
임천(엄천강)은 지리산 일대 계곡물이 모이는 하천으로 함양지역 농업용수와 수생태계, 관광자원에 영향을 미치는 수계다. 상류에서 발생한 수질오염이 하류인 함양지역 생활환경과 생태계에 직접 영향을 줄 수 있다는 게 함양군의 설명이다.
군에 따르면 최근 대정 공공하수처리시설과 관련한 하수가 하천을 거쳐 임천 수계로 유입되는 상황이 확인됐다. 주민들의 수질오염 우려가 커지는 가운데 지난 2월 남원시 인월중계펌프장 사고 이후 유사한 우려가 반복됐다는 점도 문제로 지적됐다.
군은 남원시에 공문을 보내 대정 공공하수처리시설의 운영 실태와 하수 유입 경위를 조사하고 재발 방지책을 마련할 것을 촉구했다.
계절별 하수 유입량을 반영해 시설 처리용량과 운영체계를 전반적으로 점검하고 필요하면 시설 개선과 처리용량 확대 등 근본 대책을 마련해야 한다는 요구도 전달했다.
람천임천 수질개선주민대책위원회와 주민들도 상류 수질 문제가 하류지역에 반복적으로 영향을 미치고 있다며 남원시의 책임 있는 대응과 개선책을 요구하고 있다.
군은 행정구역을 넘어 수질 영향이 이어지는 만큼 남원시와 함양군이 참여하는 상시 수질 모니터링과 정보 공유 체계를 구축해야 한다고 밝혔다.
군은 앞으로 임천 수계의 수질 상태를 지속적으로 확인하고 관계기관과 함께 오염 원인과 영향을 조사할 계획이다. 주민 생활환경과 하천 생태계 보호를 위한 조치도 추진한다.
군 관계자는 "임천은 주민 생활과 농업, 생태환경을 지탱하는 중요한 수자원"이라며 "상류 수질 문제가 하류 주민 피해로 이어지는 일이 반복돼서는 안 된다"고 말했다.
이어 "남원시에 정확한 원인 규명과 재발 방지 대책, 하수처리시설의 근본적인 개선을 요구하고 있다"며 "문제가 해결될 때까지 임천 수계의 수질과 생태환경을 지키기 위해 대응하겠다"고 밝혔다.
yun0114@newspim.com