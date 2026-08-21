경남도의회 기획행정위, 통영 수해 복구 지원 구슬땀

AI 핵심 요약beta
- 경남도의회 기획행정위가 21일 통영 민양마을 복구에 나섰다.
- 통영은 15∼18일 최대 776.8㎜ 폭우로 큰 피해를 입었다.
- 의원들은 토사와 잔해를 치우며 주민 회복을 도왔다.
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주민 일상 회복 위한 행정적 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 기록적인 폭우가 할퀴고 간 통영 도천동에서 경남도의원들이 삽과 장갑을 들고 복구 작업에 나섰다.
경남도의회 기획행정위원회는 21일 통영시 도천동 민양마을을 찾아 수해복구 지원에 나섰다고 밝혔다.
통영에는 지난 15일부터 18일까지 도내 평균 강우량 238.1㎜의 두 배가 넘는 550㎜의 비가 내렸다. 일부 지역의 누적 강우량은 776.8㎜에 달했다.
이로 인해 통영 곳곳에서 산사태와 주택·도로 침수가 발생했으며 주민 대피와 정전·단수 등 생활 피해도 이어졌다.
기획행정위원회 소속 의원들은 이날 여야 구분 없이 복구 현장에 참여했다. 산비탈에서 흘러내린 토사가 가옥을 덮친 민양마을은 공간이 좁아 중장비 진입이 어려운 상황이었다.
의원들은 현장에서 토사와 잔해물을 치우고 침수된 가재도구를 정리했다. 피해 주민들의 상황을 살피고 복구 관계자들의 노고도 격려했다.
현장에서 만난 한 독거 어르신은 "가슴이 벌렁거려 3일 동안 잠을 이루지 못했다"며 복구에 나선 의원들에게 고마움을 전했다.
장병국 위원장은 "기록적인 폭우로 삶의 터전을 잃은 주민들에게 깊은 위로를 전한다"며 "주민들의 일상 회복에 보탬이 되기 위해 위원회가 뜻을 모아 현장을 찾았다"고 말했다. 이어 "주민들이 평온한 일상을 되찾을 수 있도록 피해 복구를 위한 행정적 지원에 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.
news2349@newspim.com