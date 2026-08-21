박완수 경남지사, 거제 이재민 지원 현장 다시 찾아…복구 작업 점검

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 21일 거제 수해 현장을 다시 찾아 지원 상황을 점검했다.
- 이재민 급식소와 침수 복구 현장을 확인하고 농가 피해도 살폈다.
- 도는 인력·장비·재정 지원을 집중해 신속 복구를 돕겠다고 했다.
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복구 작업 인력과 장비 지원 강화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 집중호우로 피해를 입은 거제지역에서 이재민 급식 지원과 침수지역 복구 작업이 이어지는 가운데 박완수 경남지사가 현장을 다시 찾아 지원 상황을 점검했다.
경남도는 박 지사가 21일 거제시 둔덕면 적십자 급식소와 어구마을 수해복구 현장, 포도 재배 농가를 차례로 방문했다고 밝혔다.
적십자 급식소에서는 이재민과 복구 인력을 대상으로 한 식사 제공 상황을 살폈다. 급식소는 하루 500여 명에게 아침·점심·저녁 식사를 마련해 각 마을 이장을 통해 이재민과 자원봉사자에게 전달하고 있다.
박 지사는 이어 어구마을 침수지역에서 주택과 도로에 쌓인 토사 제거, 주변 정비 등 복구 작업 진행 상황을 확인했다. 현장에는 자유총연맹 회원 70명이 참여해 복구 작업을 벌였다.
집중호우로 약 4672㎡의 피해가 발생한 포도 재배 현장도 찾아 농작물 피해와 복구 상황을 점검했다.
박 지사는 "호우로 판로 확보에 어려움을 겪는 농가를 위해 정부 지원과 도의 추가 지원이 이뤄질 수 있도록 다양한 방안을 검토하겠다"고 말했다.
거제지역에서는 민간단체의 복구 지원도 계속됐다. 바르게살기운동협의회 회원 55명을 비롯해 새마을회 회원들이 거제면 110명, 둔덕면 170명, 상문동 30명 등 피해지역에서 복구 작업에 참여했다.
박 지사는 자원봉사자와 관계기관에 감사를 전한 뒤 "신속한 복구 못지않게 현장 작업자의 안전과 건강이 중요하다"며 "충분히 휴식하면서 안전하게 작업해 달라"고 당부했다.
이어 "가용 인력과 장비, 재정·행정 지원을 현장에 집중하겠다"며 "도민들이 일상을 회복할 때까지 세심하게 살피겠다"고 강조했다.
news2349@newspim.com